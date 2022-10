Encuesta Cadem: Aprobación al Presidente Boric cae cuatro puntos y queda en 35%

02 oct. 2022 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 2 de octubre, la que abordó la aprobación presidencial al Mandatario Gabriel Boric, quien ya se encamina a cumplir su séptimo mes en el Palacio de La Moneda.

Aprobación Presidencial

Frente a la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?", un 35% aprueba su gestión, un 59% la desaprueba, un 4% no aprueba ni desaprueba, y un 2% no sabe o no responde.

Lo anterior representa un descenso de 4 puntos en la aprobación presidencial, respecto a la misma consulta realizada la semana anterior, además, registró un aumento de tres puntos en la desaprobación respecto a la misma consulta.

En cuanto a una mirada mensual desde marzo, el porcentaje del aprobación del Presidente ha bajado desde un 48% en ese mes hasta un 37% en septiembre, presentando leves aumentos en abril y junio. Mientras, la desaprobación ha ido subiendo desde un 28% a un 57%, solo presentando una baja en agosto.

Todo sobre Gabriel Boric

Opinión sobre Presidente Boric y su Gobierno

Ante a la interrogante: "¿Cuál de las siguientes frases representa mejor lo que usted piensa?", el 50% respondió "No me gusta el Presidente Boric y creo que ha hecho un mal Gobierno", mientras que un 27% aseveró "Me gusta el Presidente Boric y creo que ha hecho un buen Gobierno".

Por su parte, un 13% contestó "Me gusta el Presidente Boric, pero creo que ha hecho un mal Gobierno", y un 6% escogió la opción "No me gusta el Presidente Boric pero reconozco que ha hecho un buen Gobierno".

Finalmente, un 4% señaló que "No sabe/no responde".

Todo sobre Cadem