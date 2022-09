Hombre asesina a otro por supuesto robo de un dinero: Presunto homicida fue detenido en el lugar

27 sept. 2022 - 00:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando un homicidio en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana. Extranjeros en situación irregular estarían involucrados en el hecho, el cual fue motivado por el supuesto robo de un dinero.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según información preliminar, un ciudadano colombiano habría llegado hasta el lugar para encontrarse con un hombre de nacionalidad venezolana a cobrar un dinero.

El primero de ellos, de acuerdo a relato de testigos, lo habría acusado de un robo de un dinero, a lo que el segundo involucrado admitió que lo había hecho, originándose una riña al interior del domicilio.

Asimismo, el ciudadano venezolano se encontraba con un cuchillo, el cual fue arrebatado por el agresor, comenzando así un forcejeo. Aquello habría originado la muerte del hombre proveniente de Venezuela.

Un testigo señaló que "yo estaba afuera de la casa cuando sale uno de ellos diciendo que llame a Carabineros. Le pregunté y me dice que mató a alguien. 'Me robó una plata. Le pregunté y él me dijo que sí' que le había robado".

Fue ahí cuando el ciudadano venezolano sacó una cuchilla, "forcejeó, le quitó la cuchilla y lo mató. No se escuchó pelea, no se escuchó nada".

Extranjeros en situación "irregular"

Según la información entregada por el comisario Christopher Aguilar de la Brigada de Homicidios de la PDI, ambos involucrados estarían en "situación irregular" en el país.

En tanto, el presunto homicida de nacionalidad colombiana, fue detenido en las inmediaciones del lugar.

Si bien testigos afirman que este se entregó, desde la PDI manifiestan que fue capturado en el lugar por Carabineros.