Se llevaron dos autos: Grupo de delincuentes asaltan condominio en Ñuñoa

24 sept. 2022 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de la medianoche de este sábado 24 de septiembre, un grupo de delincuentes ingresaron a un condominio en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, y desde una de las casas sustrajeron dos autos, dinero y varias especies de valor como televisores, joyas y computadores.

¿Qué dijeron los afectados?

La dueña de casa relató que, al momento del robo escuchó un ruido muy fuerte. Ella pensó que era su madre de 97 años que había botado algo, por lo que apresuradamente, junto a su marido, fueron a comprobar.

"Ahí nos encontramos con la gente en la puerta. Uno de ellos entró y me dijo que me sentara y que cerrara los ojos. Sentí que a mi marido lo redujeron, sentí golpes, él dijo 'no me golpee'", contó.

"Me preguntaron donde estaba el dinero y las joyas, yo rápidamente les dije lo que tenía y les pedí por favor que no nos hicieran nada, que se fueran luego".

Por su parte, uno de los vecinos del sector, identificado como Benjamín Benítez, dijo que "comencé a revisar las cámaras. Ahí me di cuenta de que entraron a nuestro condominio, rompieron la chapa pero no pudieron abrir el portón, por lo tanto no pudieron robar autos, pero lamentablemente se pasan al frente y le roban a los vecinos de allá".

¿Qué dijo Carabineros?

El Capitán Roberto Osores Arellano, Oficial de ronda de la Prefectura de Santiago Oriente, dijo que "personal de servicio de la población, alertada por central de Comunicaciones de Carabineros, se constituyeron en un domicilio en Ñuñoa".

El uniformado explicó que el propietario manifestó que "escuchó un fuerte golpe al interior del inmueble, por lo que se dirigió al comedor, donde fue intimidado por cinco antisociales premunidos con arma blanca y a rostro cubierto, quienes posteriormente sustrajeron especies, dinero y dos vehículos estacionados en el exterior".

"En este momento personal especializado del Departamento OS9 y Labocar se encuentran realizando las diligencias tendientes a la ubicación de los antisociales y la recuperación de las especies sustraídas", cerró.