Presidente Boric por TPP11: "No es algo que estemos empujando, pero nuestro deber es resguardar los intereses de Chile"

21 sept. 2022 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su visita a Nueva York, Estados Unidos, el Presidente Gabiel Boric abordó la contingencia de los últimos días en Chile, aclarando la posición del Gobierno en relación al TPP11.

Cabe recordar que algunas figuras oficialistas ya se han manifestado en contra del acuerdo, que está siendo tramitado en el Senado.

¿Qué dijo Boric?

"Me parece totalmente natural... Es muy claro que hay un sector de quienes apoyan al Gobierno que siempre han sido críticos del TPP11", afirmó el Mandatario.

"Yo mismo voté en contra y pedimos una sesión especial cuando se votó en la Cámara de Diputados. Es totalmente cierto que no forma parte de nuestro programa, por lo tanto, no es algo que desde el Gobierno estemos impulsando", sostuvo.

"Nuestro deber es resguardar los intereses de Chile"

En esa misma línea, indicó que "el Senado tiene las atribuciones de ponerlo en tabla y tomar una decisión al respecto. Y en fusión a lo que decida el Senado, nosotros como Gobierno tenemos el deber de resguardar los intereses de Chile".

"Es importante también actualizar la discusión. La discusión que dimos el 2018 es distinta a la de hoy día. Principalmente, porque Estados Unidos se retiró del acuerdo y toda la parte de propiedad intelectual quedó fuera del tratado. Tenemos observaciones en particular respecto a la solución de controversia, que creemos que ciertos temas pueden limitar la manera en que queremos enfrentar el desarrollo", aseveró.

En ese sentido, concluyó que "respetamos la voluntad del Senado, no es algo que el Gobierno esté empujando, no era parte de nuestro programa, pero nuestro deber es resguardar los intereses de Chile, y así lo vamos a hacer con el TPP11. No tengo ningún problema con las diferencias que hay en este punto".

Dichos de embajador de Chile en España

Al ser consultado por las declaraciones del embajador de Chile en España, Javier Velasco, quien dijo que los últimos 30 años de política "profundizaron la desigualdad", Boric afirmó: "Yo he entregado una visión respecto de que las cosas no son blanco y negro. Ni los 30 años fueron políticas que le hicieron mal a Chile ni fueron lo mejor que se podría haber hecho".

"Tener una visión crítica al respecto de ese periodo no me parece que constituya un motivo de generar una gran polémica, y yo a lo que invito es que discutamos con altura de miras", señaló.

"Chile tiene derecho a revisar su historia, tiene derecho a tener opiniones respecto a su historia, yo mismo las he tenido, las tienen los otros actores políticos, y creo que eso es totalmente legítimo", añadió.

Proceso constituyente

Respecto a las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el proceso constituyente, aseveró que "vamos a estar acompañando el proceso porque nos interesa que llegue a buen término".

"Yo espero que todos cumplan de buena fe los compromisos que hicieron ante la ciudadanía de que vamos a lograr en el corto plazo que Chile tenga una Constitución que sea un punto de encuentro", agregó.

Nuevo modelo de desarrollo

Por otra parte, el Presidente sostuvo que "vamos a resguardar los planes que hemos estado empujando para enfrentar el alza del costo de la vida".

"Hay una cuestión muy importante, que se va a ver en el presupuesto, que es cómo invertimos en un nuevo modelo de desarrollo que quizás no vea los frutos en el corto plazo, pero que va a ser importante para que Chile dé ese salto al desarrollo", adelantó.

Visita a EEUU

Respecto a su estadía en Nueva York, manifestó: "Creo que ha sido muy positivo para Chile, estoy contento, creo que hemos fijado en alto el nombre de nuestro país... El nombre de Chile es muy valorado".

"Creo que hemos cumplido con la tarea de representarlo (a Chile) bien", expresó.

Además, destacó el encuentro que tuvo con el Banco Mundial, detallando que "abordamos el apoyo que nos está brindando este organismo, y ahondamos en posibles proyectos conjuntos, en particular en temas relativos al agua, el desarrollo de energía limpias y de hidrógeno verde".

Reunión con Macron

También recalcó la reunión bilateral que tuvo con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Fue realmente desafiante, en donde conversamos de la importancia de la modernización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea, pero también de temas políticos y geopolíticos", explicó.

"Hizo una solicitud de si era posible si en América Latina aumentemos nuestra producción de alimentos para enfrentar el déficit. Yo le dije que eso no era posible sin apoyo, y que además tenemos el problema de la sequía, y quedamos en formas de colaboración", expresó.

"Está muy interesado en la diversificación de su matriz energética y ya formamos mesas de trabajo para la atracción de inversiones francesas en nuestro país, en particular en lo que se refiere al hidrógeno verde", agregó.