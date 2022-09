Menores de edad y con múltiples detenciones: La vida de los jóvenes autores de "encerronas"

21 sept. 2022 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

En lo que va de 2022 las "encerronas" han dejado un saldo de cinco víctimas fatales, lo que evidencia un aumento de la violencia en quienes cometen este tipo de delitos.

Meganoticias Reportajes realizó una radiografía de estos violentos robos de vehículos, caracterizando el perfil de quienes cometen estos crímenes. En muchas de las "encerronas" los victimarios son menores de edad y con múltiples detenciones previas.

La vida de los jóvenes autores de "encerronas"

En esta investigación la periodista Paulina de Allende-Salazar fue en búsqueda de los autores de las "encerronas", encontrándose con dramáticas realidades de jóvenes con amplios prontuarios policiales.

El primero de los jóvenes que se intentó contactar cumplió recientemente 18 años y a través de su madre se supo que hoy se encuentra en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín. Allí, según la mujer, está "irreconocible y muerto en vida" debido a la gran cantidad de medicación que recibe.

En la entrevista se le mostró la lista de detenciones que registra el joven, llamando la atención de una a los 2 años de edad. "Vulneración de derechos donde yo robaba con él, porque yo me embaracé en la calle, drogadicta, porque cuando uno se mete a la pasta base es súper fuerte", explica la madre.

Tras salir adelante, encontrar trabajo y obtener su casa, la mujer dice que la vida delictiva de su hijo comenzó durante el Estallido Social. "Ahí se empezaron a crear más choros los niños... El mío empezó también a salir, vio la oportunidad también y ahí empezaron a aprender a robar", dice.

"Fueron conociendo gente del centro, niños que andaban robando y ahí empezó todo ese núcleo delictivo de mi hijo", agrega.

La mujer señala además que "la mayoría de los niños que hacen los 'portonazos' son de drogas. Son por tener y obtener drogas".

Siete detenciones, incluida la de "Vulneración de derechos" a los 2 años, considera la hoja de vida de este joven. Siendo menor de edad, el sistema ya lo había condenado a 30 horas de trabajo comunitario y 541 días de libertad asistida. No hubo intervenciones profundas que cambiaran su rumbo.

"Se drogan todo el día y salen a robar"

La madre de este joven dice que el historial delictual de su hijo inició "de repente". Un día, hace 10 meses, Carabineros llegó hasta su casa y le informó que el menor estaba detenido por realizar un "portonazo".

"No tenía idea. No sabía que andaba en esos pasos, peleó conmigo y se fue de la casa. De ahí ya no he sabido nada más de él, solo por redes sociales lo he podido ver haciendo videos y cosas así que anda robando, que está drogándose día y noche, no come, está muy flaco", cuenta la mujer.

Esta madre dice que el joven anda acompañado de "puros niños menores de edad. No sé con quién vive. No sé, pero están todos en una pieza y se drogan todo el día, salen a robar y después están ahí no más".

La mujer dice que ha contactado a su hijo en varias ocasiones, diciéndoles que "lo ama y que siempre lo apoyará", pero las respuestas no son las que esperaría. "Dice que está bien, que él vive así bien", cuenta la mujer que teme porque un día maten al joven mientras comete delitos.