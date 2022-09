10 sept. 2022 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

La mujer que logró atrapar y reducir a un delincuente que arrancaba de carabineros en la comuna de Puente Alto, en la región Metropolitana, fue funcionaria de Carabineros de Chile durante 27 años.

Giovanna, quien tras presenciar el hecho desde un vehículo decidió perseguir al antisocial para luego realizar una maniobra de detención, contó que hace dos años fue retirada de la institución.

"Uno lo lleva en la sangre"

En entrevista con Meganoticias Alerta, Giovanna reveló que "hace dos años, lamentablemente, por este tipo de incidentes con delincuentes, me retiraron de Carabineros, yo llevaba 27 años en la institución y para mí fue supercomplicado, porque pasé situaciones que yo creo que nadie ha vivido".

La excarabinera indicó que "tú das todo por la institución, dejas tu familia de lado, muchas veces hubo navidades, años nuevos, fiestas, actividades de mis hijos que no pude ir por dar cumplimiento. Uno lo lleva en la sangre y no podía dejarlo".

Tras ver que el carabinero perseguía a un delincuente que estaba esposado y descalzo, Giovanna no dudó ayudar al funcionario policial.

"Cuando vi al carabinero corriendo dije 'lo van a dar de baja porque se le arrancó el detenido'. No podía dejarlo así. Veía que el carabinero corría y le decía 'detente' y el individuo no hacía caso. Yo dije 'no importa', voy cinco minutos, qué me costaba. Menos mal que lo pudimos detener", contó.

Luego de la detención, "le dije 'quédate tranquilo, porque soy sargento en retiro'", agregó.

Los hechos

La detención se produjo en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, cuando Giovanna conducía un camión de su trabajo.

"Vi que un carabinero seguía a esta persona, que venía esposado y descalzo. Yo venía con dos acompañantes, mis compañeros de trabajo, y dije 'no puedo dejar al carabinero solo'. Si el carabinero lo estaba persiguiendo, debe haber sido porque había cometido algún delito", narró la exuniformada.

Mientras realizaba la persecución en el vehículo, Giovanna visualizó que el delincuente iba corriendo por un pasaje.

"Paré el camión, puse freno de mano, me saqué el cinturón de seguridad y me tiré abajo", relató. El delincuente "trató de esquivarme y lo único que hice, con mi mano derecha, lo tomé de la polera, lo di vuelta y cayó al suelo".