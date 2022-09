"Me agarraba la mano y me rozaba": El duro testimonio de víctimas de acoso por parte de juez del caso Caval

07 sept. 2022 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Barría Alarcón, exjuez de garantía de Rancagua, es acusado por diversos casos de acoso sexual al interior del tribunal oral en lo penal de Rancagua. Presuntas víctimas de este hombre dieron a conocer sus testimonios, exigiendo justicia.

Este juez se hizo conocido por ser la figura tras el bullado caso Caval, quien impartió justicia por este caso. Sin embargo, en paralelo, funcionarias del poder judicial acusan haber sido acosadas por Barría.

"Me quedaba sola y él aparecía"

Margarita es una de las víctimas de este exjuez de Garantía. Desempeñándose en el tribunal oral en lo penal de Rancagua, es que se encargaba de transcribía actas de audiencia. Al estar sola, era donde este sujeto aprovechaba para acosarla.

"Al desempeñarme como administrativa, quedaba muchas horas al interior de la sala de audiencias sola. En ese contexto es donde él aparecía. La sensación que provocaba al momento en que él colocaba sus manos en el cuerpo, me hacía temblar", asegura.

Sobre el modus operandi de Barría, dice que él se acercaba y comenzaba con caricias indebidas: "Partía por un brazo, luego por la espalda, tocaba el pelo, jugaba con el broche del sostén. Me daba terror de que él pudiese abrir mi sostén".

Sin embargo, no conforme con ello, en una ocasión la besó a la fuerza. En ese contexto, detalla que "me tomó la cara, me la hizo para atrás y se fue de la sala de audiencias sin decir nada".

"Estás luchando contra un juez"

Bannia es otra de las funcionarias afectadas por el mismo juez y señala que tuvo miedo de denunciar porque "da miedo enfrentar una situación así porque puede que nadie te crea. Estás luchando contra un juez de la república entonces ¿quién tiene más poder?", cuestiona.

Similar como con Margarita, Bannia debía aguantar que Luis se acercara a ella para tocarla, pese a que ella se protegía como podía.

"Me tenía que poner con la silla y el respaldo súper alto, me tenía que poner súper tapada para que él no se acercara. Me tapaba con un pañuelo, pero él agarraba mi pañuelo acercándome hacia él.

Me agarraba de acá de la mano. Yo iba con mis cosas desde el primer piso hacia la sala y me agarraba acá de la mano y me rozaba los senos", manifiesta.

El magistrado fue sancionado

Por estas denuncias, es que Luis Barría fue sancionado. Pese a haber cuatro víctimas, apenas se acreditaron dos casos. Fue por estos casos que en el año 2020 el poder judicial inició un sumario administrativo en contra del juez Barría.

La corte de apelaciones de Rancagua resolvió que el magistrado acosó "sexualmente a las funcionarias” con “tocaciones, encerronas, piropos, miradas lascivas, comentarios inapropiados y hostigamientos”. La corte suprema ratificó la resolución y el magistrado fue sancionado. Por 3 meses recibió medio sueldo y fue trasladado de tribunal. Sin embargo, quedó a metros de las víctimas, lo que fue insuficiente.

Niega los hechos

La defensa de Luis Barría es enfática en señalar que el exjuez de Garantía ha negado en todo momento los hechos que se le inculpan. De 20 casos denunciados, apenas cuatro han sido aceptados.

El abogado de Barría, Ángel Valencia, afirma que "mi representado ha negado desde el principio ser autor de los hechos que se le atribuyen, tanto en la investigación disciplinaria, como en una querella posterior".

Aquello lo justifica con que hubo contradicciones en los relatos de las víctimas y que, según su criterio "solo los antecedentes aportados por una de las denunciantes revestirían mérito como para hacer una imputación penal. En mi opinión ninguna de ellas".

Será formalizado

Este viernes 9 de septiembre, se llevará a cabo la audiencia en la que por primera vez formalizarán a un juez de la República por acoso sexual.

Por ese motivo, es que las víctimas del exjuez de Garantía exigen justicia y que cada uno de los casos sean tomados en cuenta.

"Quiero creer en la justicia. Quiero creer que de alguna forma se va a hacer justicia", pide Bannia y lamenta que su caso aún no sea tomado en cuenta, cuestionando que por qué "lo encubren tanto, no entiendo por qué se han demorado tanto, no entiendo por qué tengo que seguir pasando por esto tanto tiempo".