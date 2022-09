"Tenemos que reforzar nuestro equipo": Ministra Vallejo se refiere a los desafíos para el Gobierno post Plebiscito

06 sept. 2022 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió sobre distintas temáticas tras la jornada vivida hoy en el Gobierno, la que incluyó reuniones con partidos políticos para definir el camino hacia una nueva Constitución y el cambio de Gabinete, donde cinco ministros renunciaron a sus respectivas Carteras.

¿Qué dijo la ministra?

Camila Vallejo dijo que "pudimos conversar sobre los desafíos políticos que tenemos en este segundo tiempo. (...) Hay temas que son sumamente importantes, como la Reforma Tributaria, donde todos los ministros y ministras tenemos que estar comprometidos porque financiará pensiones, salud pública, educación, entre otros".

En cuanto al fallido nombramiento de Nicolás Cataldo en reemplazo de Manuel Monsalve en la Subsecretaria del Interior, la vocera dijo que "el comunicado de presidencia salió, pero las nominaciones no están hasta que se concretan, y es el Presidente el que hace estas definiciones. A mi no me corresponde señalar más que eso".

"La evaluación de Cataldo ha sido muy positiva, ha llevado el tema del fortalecimiento de la educación de manera impecable. Es un tremendo cuadro político, independiente de los trascendidos. El tema de los cambios en subsecretaría va a ser anunciado en su momento", agregó.

"La convicción que nosotros tenemos es que tenemos que reforzar nuestro equipo, nuestro Gobierno, donde tenemos que estar todos y todas, porque si queremos sacar adelante las reformas que tenemos, necesitamos a todos y todas en la conducción", aseguró la ministra.

Comité Político

Con respecto al nuevo Comité Político, conformado principalmente por mujeres, la vocera de Gobierno mencionó que "tenemos un gran equipo a la cabeza y creo que las experiencias de todas van a ser un aporte al desafío que el presidente nos ha mandatado asumir".

En relación a los dichos por un diputado de oposición, sobre que la incorporación de la ministra Jeannette Jara era una compensación para el Partido Comunista, Vallejo respondió que "ella ha dado garantía de que es una gran ministra y con grandes capacidades políticas".

"Decir que está ahí por una compensación me parece un poco odioso y que no se condice con lo que ella ha demostrado políticamente en el marco de las 40 horas y la Reforma Previsional. Yo llamaría a respetar a las ministras mujeres en su labor", finalizó.