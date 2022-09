"Tenemos el deseo que nos suban la jubilación": Exigen reforma de pensiones tras postergación debido al Plebiscito

06 sept. 2022 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

La reforma previsional fue aplaza por el Gobierno para llevar a cabo el Plebiscito 2022, donde triunfó el Rechazo, descartando así posibles cambios en las pensiones de todos los chilenos con una Nueva Constitución. Ahora, jubilados exigen una pronta reforma que mejore sus pensiones.

Actualmente, hay 11,3 millones de afiliados al sistema de pensiones, mientras que la mitad son cotizantes y 1,3 millones están jubilados. Es este mismo grupo que exige mejoras en el sistema, ya que no les alcanza para vivir.

"No alcanza"

María Magdalena Correa tiene 78 años y ha trabajado desde los 14 años, es decir, 60 años de su vida han sido dedicados a generar ingresos. Sin embargo, en la actualidad, apenas tiene una pensión de 257 mil pesos.

Ese dinero que recibe, considerando los gastos de la casa y médicos, asegura que “no alcanza. Es difícil, ¿cómo va a vivir uno con eso? Yo no malgasto ningún peso", cuestiona.

Para complementar su pensión, tiene un negocio que tampoco le rinde lo suficiente. Por día, puede llegar a vender apenas 10 mil pesos.

Por eso, lamenta la situación, ya que al llegar a esa edad, ella esperaba "descansar y no trabajar, pero hay que hacerlo, no me queda otra" y añade que "todos los jubilados tenemos el deseo que nos suban la jubilación".

¿Influirá el Plebiscito con la reforma?

Una de las incógnitas es si el triunfo del Rechazo podría influir en esta reforma previsional, ya que el Gobierno aplazó realizar cambios hasta luego de las votaciones del 4 de septiembre.

Sobre ello, el profesor Hugo Cifuentes asegura que el resultado "no es una traba para una reforma, dado el texto constitucional vigente, salvo a que se llamara a una nueva Convención Constitucional que redacte un texto que no fuera consistente con la apertura necesaria".

Por su parte, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, indicó que "una reforma tan importante que va a regir la vida de las personas mayores de nuestro país por varias generaciones más, no puede estar acoplada a un ciclo electoral como el que estamos viviendo".

¿Cuál es la propuesta del Gobierno?

Desde el Ejecutivo pretenden la mejora del sistema de pensiones a través de la creación de un fondo colectivo y así aumentar la cotización del 6% a cargo del empleador.

Según el programa del Presidente Boric, este sería "moderno, tripartito, solidario, público y suficiente" y aseguraría una pensión mínima de $250.000 para todos los mayores de 65 años.

Esto sería un órgano público autónomo, por lo que el ahorro voluntario sería administrado por instituciones privadas, teniendo la elección el ciudadano de traspasarse o no al nuevo sistema creado.

"Es deseable que exista la participación de los privados porque acá necesariamente hay alguien que tiene que gestionar e invertir los ahorros de los trabajadores con incentivos correctos", manifiesta María Cecilia Cifuentes, profesora de ESE Business School.

Sin embargo, aún se está a la espera de la decisión de Gobierno, si es que pone urgencia o no a esta reforma previsional que ayudaría a millones de pensionados y futuros jubilados.

