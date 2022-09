Fallece a los 80 años el exalcalde de Viña del Mar Rodrigo González

En la tarde de este domingo, se dio a conocer el fallecimiento del exalcalde de Viña del Mar, Rodrigo González Torres.

Desde el Partido de por la Democracia (PPD) confirmaron el deceso del también exvicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas a los 80 años de edad.

"Lamento informar el sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, exdiputado y exvicepresidente de la Cámara Rodrigo González", señaló el diputado Raúl Soto.

"Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día", agregó.

