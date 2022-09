Vocal de mesa se confundió con el cambio de hora y llegó antes a su local: "Me pareció extraño que hubiera poca gente"

04 sept. 2022 - 07:26 hrs.

¿Qué pasó?

Ximena, quien es vocal de mesa por cuarta vez, sufrió un impasse este domingo 4 de septiembre previo al Plebiscito de Salida, luego de llegar más temprano de lo esperado a su local de votación ubicado en la comuna de Maipú, en Santiago.

"Estaba muy oscuro"

Pero todo tiene una explicación. Y es que la mujer tuvo una confusión con el cambio de hora y en vez de hacerse presente a las 07:20 horas, como ella esperaba, llegó a las 06:20.

Al ser entrevistada en Meganoticias, Ximena comentó que "llegué y me pareció medio extraño que hubiera muy poca gente y que no estuvieran los militares acá... Me di cuenta que la hora había cambiado hoy día".

"Anoche vi en las noticias que había que cambiar los teléfonos y yo dije 'que no se me olvide, que no se me olvide' y se me olvidó. Estaba tomando desayuno, estaba muy oscuro, salí y me encuentro con ustedes", sostuvo.

