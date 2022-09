Tras la pista de Lays Helena Rocha: La mujer acusada de estafar a cientos de clientes con su empresa de muebles

03 sept. 2022 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves, Meganoticias Reportajes reveló los casos de varios chilenos que dicen haber sido estafados al comprar muebles de manera online en los sitios Cuiabá Deco, Decorum y Tu Negocio Fácil, todas empresas cuya propietaria es Lays Helena Rocha.

Tras la pista de Lays Helena Rocha

En una segunda parte de esta investigación, el equipo fue tras la pista de los responsables de este engaño, encontrándose con varias sorpresas.

Lays Helena Rocha, ciudadana brasileña de 30 años, llegó a Chile en el año 2010, contrayendo matrimonio el año 2016 con un nacional. Su empresa Lays SPA, con dirección comercial en la comuna de Huechuraba, es la que agrupa a las tres plataformas online que están acusadas de estafa.

La empresa figura en Dicom con el mayor puntaje de riesgo al poseer, solo este año, 38 documentos impagos por un total de $110.290.000.

El único que aún existe en internet de Lays Helena Rocha, es un workshop en el cual ofrece un curso pagado a emprendedores que desean potenciar sus redes sociales para captar clientes y aumentar sus ventas, ya que hace algunos meses la mujer cerró todas sus redes sociales.

En la información comercial de Helena Rocha figura una dirección en la comuna de Huechuraba, lugar donde alguna vez funcionó su fábrica de muebles, pero en el que hoy existe una empresa de impresiones publicitarias. De Cuiabá Deco no saben nada.

Por otro lado, todos los teléfonos que aparecen en los perfiles de venta de las empresas creadas por Rocha se encuentran actualmente desactivados.

Fábricas de muebles en Temuco

Pero Lays Helena Rocha tiene registradas otras dos direcciones en el país, ambas ubicadas en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía. En la primera de estas funciona un minimarket, en el cual conocieron al matrimonio, pero del que dicen no tener información hace años.

"No viven acá... Hace mucho que no sé nada de ellos. Antes arrendaban, pero ahora, años que yo no los veo. Así que no tengo idea", dice la dependienta del local.

Curiosamente, frente al minimarket existe una fábrica de muebles, pero al consultar por la mujer y por qué dicha dirección figura a su nombre, no hubo respuesta.

En la segunda dirección de la capital de La Araucanía existe otra pequeña empresa de muebles, en la cual su verdadero dueño entrega algunos datos de Rocha y su marido.

"Han venido como diez personas acá... que la andan buscando, vienen a la empresa y que vienen a retirar unos muebles... Siguen estafando, olvídense, porque aquí no supimos nada más de ellos nunca más", dice el mueblista Sergio Manríquez.

Denuncia de los trabajadores a la PDI

De acuerdo al testimonio de "Antonia", una extrabajadora de la empresa de Rocha, el negocio comenzó de forma prometedora con hasta cincuenta pedidos diarios, pero que no podía ser dados por la falta de personal. Rápidamente, llegaron los reclamos de clientes de todo Chile.

Además de esto, "Antonia" indica que la empresa dejó de pagar a algunos trabajadores y proveedores en enero de este año, por lo que denunciaron a Helena Rocha ante la Policía de Investigaciones (PDI).

La extrabajadora señala que la pareja tenía un acomodado nivel de vida en la capital y que tras la denuncia poco a poco Lays Helena Rocha dejó de comunicarse.

"Yo creo que le dio miedo, por lo mismo empezaron a planificar su viaje a Brasil sin retorno", cerró.