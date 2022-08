Presidente de la Cámara encarga informe para determinar si Gonzalo De la Carrera puede ser expulsado o inhabilitado

31 ag. 2022 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, informó que encargó un "informe en derecho" a la Secretaría General, para determinar si la agresión de Gonzalo de la Carrera contra el vicepresidente de la corporación, Alexis Sepúlveda, se enmarca en alguna de las causales que permiten la destitución o inhabilidad de un legislador.

El documento sería analizado este miércoles, durante la reunión de comités parlamentarios.

¿Qué dijo Soto?

El diputado Soto fue consultado por las palabras del Senador Iván Flores, quien indicó que se puede lograr la salida de Gonzalo de la Carrera de la Cámara con una solicitud formal al Tribunal Constitucional para cesarlo de su cargo.

Al respecto, el presidente de la corporación sostuvo que "hay causales expresas de cesación en el cargo y de inhabilidad en la Constitución de la República que señalan específicamente cuáles son los casos, cuáles son las causales por las cuales una acción de este tipo se puede invocar".

El informe

"Le he encargado hoy (martes) a la Secretaría General la preparación de un informe en derecho que nos señale con exactitud cuáles son esas causales y si en virtud de alguna de ellas se podría enmarcar una acción como la que efectivamente ha vivido el vicepresidente por parte del diputado Gonzalo de la Carrera", indicó Soto en CNN.

En ese sentido, precisó que el documento lo presentarán este miércoles durante la reunión de comités parlamentarios, para que "tomemos una resolución política e institucional respecto de los caminos a seguir. No descartamos ninguna posibilidad".

"Me defendí"

En un comunicado, Gonzalo de la Carrera afirmó que "a partir de una injusta interpretación del reglamento de la Cámara, finalizada la sesión, me acerqué a la testera donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió -verbal y físicamente-, hechos por los que me defendí"

"Más allá de las circunstancias de lo ocurrido y sin ánimo de justificar de ninguna manera los hechos, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme de la agresión verbal y física del diputado Sepúlveda", agregó.

Finalmente, se disculpó con su, ahora, exbancada, lamentando "el mal momento vivido" por ellos, por "sus colaboradores, pero principalmente a mis electores".

"A todos ellos, les pido disculpas y me despido esperanzado de que el proceso y las evidencias se muestren pronto públicamente y demuestren lo que verdaderamente ocurrió en esta lamentable situación", cerró.