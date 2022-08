Diputado Sepúlveda interpuso denuncia ante la PDI por agresión de la Carrera

30 ag. 2022 - 23:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) recibió la denuncia del diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda, por la agresión de parte del parlamentario Gonzalo de la Carrera.

La información fue ratificada por Meganoticias y los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía Local de Valparaíso.

Cabe destacar que el hecho ocurrió en la noche de este martes 30 de agosto, cuando el legislador Gonzalo de la Carrera agredió con un golpe en la cara a su par Alexis Sepúlveda.

El altercado

El incidente ocurrió al término de una sesión extraordinaria sobre crimen organizado, donde el diputado Gonzalo de la Carrera habría agredido al Vicepresidente de la Corporación de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda.

Esto fue denunciado en pleno punto de prensa en podio por la diputada Claudia Mix, quien manifestó que "había terminado la sesión, habíamos quedado en la sala solamente la mesa y funcionarios de la Secretaría General y llegó a la testera el diputado De la Carrera a reclamarle al presidente mostrándole el video de que él no había dicho una y otra cosa".

"Empieza a referirse a algunas personas de estúpidas, ese fue el término, que hablan sin saber y estaba justo ahí la diputada Marcela Riquelme y dijo 'no me trates de estúpida' porque se refirió a ella por su última intervención y él le dijo '¿Qué te metes tú?, nadie te invitó a la conversación' y empezó a discutir con la diputada".

"En ese momento el diputado Alexis Sepúlveda sale a defender a la diputada y le dice 'no te pongas agresivo, no la trates así', lo encara y en dos segundo el diputado De la Carrera empuña y le manda un combo en el ojo, no fue un empujón, nada", agregó.

La parlamentaria explicó además que, luego del golpe, "tuvimos que afirmarlo para que no siguiera agrediendo al vicepresidente. Alexis no tuvo la posibilidad de reaccionar. El único que agredió fue el diputado De la Carrera", finalizó.

El video

En un video que fue liberado en las últimas horas muestra cómo el parlamentario Gonzalo de la Carrera comienza a discutir con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda.

Luego, en cosa de segundos, el primero le propina un puñetazo al segundo. Ambos son rodeados por otros funcionarios, quienes detienen el actuar de De la Carrera.

Tras el hecho, Gonzalo de la Carrera fue expulsado de la Bancada del Partido Republicano. Mientras, el Partido Socialista está estudiando un proyecto para cesar las funciones del parlamentario.

Revisa el registro aquí: