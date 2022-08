Comuneros mapuche llegan a apoyar a Héctor Llaitul quien será formalizado este jueves

25 ag. 2022 - 10:02 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones llegaron comuneros mapuche en apoyo al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien será formalizado por Ley de Seguridad del Estado.

Apoyo al vocero de la CAM

Hasta el lugar llegaron decenas de personas en apoyo al vocero de la CAM, quien será formalizado por delitos asociados a la Ley de Seguridad del Estado, que corresponden a hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

En el lugar también dispusieron un contingente policial que desde temprano comenzó a realizar control de identidad a quienes iban llegando.

Una de las pancartas señalaba: "Libertad a nuestro weichafe Héctor Llaitul. Presos políticos de la CAM".

Mientras que otro indicaba: "No más militarización. No más montajes. No más muertes. No más ley antiterrorista en el Wallmapu. Libertad a los presos políticos mapuche".

Cabe señalar, que por el momento, no se han registrado incidentes.

La detención

Fue este miércoles que el líder de la CAM fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), en la comuna de Cañete, Región del Biobío, quien posteriormente fue trasladado hasta Temuco, para su formalización.



