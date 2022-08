Formalizan a madre de Tomás Bravo, a su mamá y hermana por amenazas y lesiones contra la abuela paterna

24 ag. 2022 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles fueron formalizadas Estefanía Gutiérrez, su hermana Dafne y la madre de ellas, Elisa Martínez, madre, tía y abuela de Tomás Bravo, respectivamente, por amenazas y lesiones leves en contra de la abuela paterna del niño, Elicea Salazar.

Nueva audiencia

Durante la audiencia en el Juzgado de Garantía de Arauco, se acordó que el 21 de septiembre se analizará una salida alternativa, aunque las tres mujeres ya anunciaron que no aceptarán pedir disculpas públicas, tal como solicitó la Fiscalía.

Al respecto, Pelayo Vial, abogado de la familia de Estefanía, señaló que "este es un hecho que no tiene mucha importancia y que en realidad desvía un poco la atención del hecho principal que es la investigación del fallecimiento del menor Tomás".

"Lo que nos preocupa es que se desvíen recursos a cuestiones que no nos parecen de importancia frente a hechos que son mucho mayor importancia y que aún se encuentran en etapa de investigación y sin los resultados que como representante de la familia requerimos", reiteró.

"Una vergüenza que la justicia se preste para esto"

En esa línea, Estefanía sostuvo que "a mí me parece inaceptable, una vergüenza que la justicia se preste para esto, porque estamos peleando por algo mucho más importante, que debería tener más importancia y no la hemos visto por parte de la justicia. No hay avances".

"Sobre todo para la fiscal regional ha sido más fácil este tema que resolver algo tan triste y lamentable como la muerte de mi hijo. Me parece una burla lo que hacen con nosotros y que pongan esto como un escándalo para incentivar el morbo y desviar la atención", comentó.

Agresión en la vía pública

Los hechos habrían ocurrido a las 17:00 horas el 20 de diciembre de 2021 en la vía pública frente al colegio Mare Nostrum de Arauco, donde Estefanía, su hermana Dafne y Elisa, habrían agredido físicamente y amenazado a Elicea Salazar.

La afectada realizó la denuncia de la supuesta agresión, señalando que había resultado con lesiones leves tras ser agredida con golpes de puño.

Todo sobre Caso Tomás Bravo