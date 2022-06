"Este evento no ha terminado todavía": sistema frontal destruye restaurante y deja embarcaciones varadas en Valparaíso

23 jun. 2022 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

Si bien el sistema frontal que se ha hecho presente esta jornada tiene efectos positivos para la sequía, también trajo consigo algunos negativos, debido a los daños que se provocaron en la Región de Valparaíso, a raíz de los fuertes vientos, que alcanzaron los 100 kilómetros por hora, y las marejadas.

Muelle barón

El muelle barón fue uno de los lugares más afectados, ya que las olas provocaron destrozos en locales comerciales y destruyeron algunas barreras de contención.

"Los daños son gravísimos, perdimos la conexión de agua", contó una locataria de la zona, quien reconoció que sabían "que se venía este mal tiempo, pero la verdad es que el mar nunca nos deja de sorprender".

Además, sostuvo que no ocurría un fenómeno de estas características desde el 2015, "cuando las olas pasaron por arriba de la terraza y en ese tiempo no estábamos acá. Entonces, todo esto no lo esperábamos".

Restaurante destruido

Club House Restaurant fue uno de los locales más afectados, ya que resultó con pérdida total. El fenómeno meteorológico rompió vidrios, ventanales, dañó el piso y además arrastró refrigeradores, mesas sillas, entre otros objetos.

"Hoy día en la mañana vine con todo el personal para trabajar, pero jamás me imaginé que iba a pasar esto", contó el dueño del local, Mario Campos.

"Sacó todo", afirmó, precisando que "la cocina y las máquinas quedaron todas llenas de agua. Menos mal se cortó la luz, porque sino habría quedado la escoba".

"No hay ningún ventanal. Sacó todos los ventanales", recalcó.

Embarcaciones dañadas

Por otra parte, el capitán de fragata del puerto de Valparaíso, Ricardo Barrios, detalló que "durante la madrugada de hoy 23 de junio, cerca de cuatro embarcaciones sufrieron daños materiales, no habiendo personas involucradas".

"Es por ello, que la autoridad marítima local, junto al cuerpo de voluntarios de bote salvavidas, los salvadores de dichas lanchas y tripulantes, iniciaron el operativo para la ubicación de las naves en un sector seguro, para ser recuperadas a la brevedad", sostuvo.

En la playa Loncura, de la comuna de Quintero, ocurrió una situación similar, ya que resultaron varados una barcaza y un velero de gran dimensión.

¿Cómo se han desarrollado las precipitaciones en la zona centro?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, indicó que "se limpió el aire y llovió principalmente hasta el periodo nocturno, hasta eso de las ocho o nueve de la mañana, la lluvia más importante".

En ese sentido, pronosticó que "vamos a tener chubascos el resto de la jornada, los cuales van a aumentar en cuanto a frecuencia e intensidad, al final del día. Por lo tanto, este evento no ha terminado todavía".

"Hasta ahora (13:00 horas) hay un registro de un poco más de 11 milímetros en Santiago, pero en Valparaíso fueron notoriamente más importantes las precipitaciones. Por mencionar alguno, un lugar que ha sido característico por el poco contenido de agua, el Lago Peñuelas con alrededor de 35 a 36 milímetros. Y en la costa propiamente tal han tenido hasta ahora entre 28 y 40 milímetros".

¿Volverá a llover en los próximos días?

El experto afirmó que "no va a ser el último sistema que tengamos hasta fin de mes. Por lo menos habrá dos eventos de aquí a fin de mes, al margen de los chubascos de esta tarde".

"Vamos a tener durante la tarde del día lunes otro evento de menor envergadura que este, entre los cuatro y siete milímetros, en una mirada bien de mediano plazo. Y posteriormente, a fin de mes, vamos a tener otro evento que podría ser algo superior al que tuvimos ahora", indicó.