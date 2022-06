Ministra Vallejo y cierre de fundición Codelco Ventanas: "No vamos a dar paso hacia las privatizaciones"

20 jun. 2022 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, explicó este lunes las razones del cierre de la fundición Codelco Ventanas y se refirió a las preocupaciones de los trabajadores por una posible privatización.

Negó posible privatización

La jefa de cartera mencionó que "los trabajadores y trabajadoras han mostrado sus preocupaciones, que son legítimas, en torno a una posible privatización o en torno a un retroceso de los compromisos a una industrialización sustentable".

Respecto de estos cuestionamientos, la ministra declaró que "queremos ser muy enfáticos y enfáticas y el Presidente lo ha dicho, no vamos a dar paso hacia las privatizaciones".

Te puede interesar Onemi declara Alerta Temprana Preventiva para tres regiones y una provincia del país por "eventos meteorológicos"

Pronóstico de lluvia para este martes feriado: Las zonas donde se esperan precipitaciones en el inicio del invierno

Subsidio Canasta Básica: ¿Cómo puedo saber si soy beneficiario?

Fortalecer la empresa pública

Vallejo indicó que "nosotros creemos en la empresa pública, creemos en su fortalecimiento y en su desarrollo estratégico".

Sin embargo, la ministra advirtió que "tampoco creemos que la empresa del Estado se tenga que centrar solo en la extracción de materias primas, y por eso los procesos de fundición con los más altos estándares van a ser también una prioridad".

"Invertir no es una solución"

Desde la Federación de Trabajadores del Cobre mencionaron que invertir en la modernización y mejoramiento de los estándares medioambientales de Ventanas era un camino mejor y más económico que el cierre de la Fundición.

Al respecto, la ministra comentó que "lo ha señalado Codelco Inversiones, la ministra del Medio Ambiente, la ministra de Minería, la propia empresa ha señalado que invertir, aunque existan todos los recursos disponibles para invertir en la fundición Ventana en Quintero-Puchuncaví, no es una solución".

La autoridad de Gobierno enfatizó en que "no es una solución del punto de vista medioambiental, por lo tanto, nosotros necesitamos crear fundiciones con altos estándares en lugares que no están saturados, que tengan mejores condiciones de ventilación... De lo contrario no solo van a hacer botar plata, sino que vamos a seguir lamentando en un futuro no muy lejano otro episodio de contaminación".

Compromiso medioambiental

La vocera afirmó que en todas las decisiones del Gobierno hay "un sello principal que tiene que ver con la decisión de respaldar el proceso de cese de operaciones de la fundición Ventanas y nuestro compromiso con el medio ambiente".

Finalmente, Vallejo mencionó que "aquí no solamente tenemos el Acuerdo de Escazú, que logró aprobarse en 100 días, sino que también el inicio de un camino de trabajo a nivel internacional, para poder tener una agenda de trabajo que nos permita avanzar hacia un combate decidido sobre la crisis climática".

Todo sobre Codelco