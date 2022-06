Reunión de Gobierno y trabajadores de Codelco termina sin acuerdo: "Vamos a tomar las acciones correspondientes"

18 jun. 2022 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz del anuncio del presidente Gabriel Boric de cerrar la fundición Ventanas de Codelco, los trabajadores de la empresa anunciaron la paralización de actividades a nivel nacional, por lo que el gobierno decidió sostener un diálogo con ellos esta tarde, el que terminó sin acuerdo.

¿Qué se dijo?

"Estamos saliendo de una reunión importante con el gobierno, una reunión que nos deja en las mismas condiciones de cuando llegamos, que no tiene avance. Confiábamos y esperábamos un gesto del gobierno y no lo vimos", comenzó señalando el presidente de la Federación de Trabajadores de Codelco, Amador Pantoja.

"Hoy vamos a hacer nuestra reunión, vamos a citar a los presidentes de cada sindicato, y vamos a tomar las acciones correspondientes, que es la paralización de Codelco, que haremos en su momento y cuando corresponda", añadió.

Por otro lado, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, indicó que "es importante tener esta instancia de diálogo. Las puertas del gobierno están abiertas para poder llegar a acuerdos".

Al respecto, sostuvo que lo que se busca es la "posibilidad de invertir en mejores tecnologías en lugares que no estén saturados ambientalmente, que es una preocupación que se ha manifestado en la ciudadanía".

"Quienes están sufriendo los efectos de esta contaminación, hoy lo ven como una buena noticia. La labor del gobierno es poder conciliar las posturas. A los trabajadores y trabajadoras, decirles que nos los vamos a dejar solos. Vamos a poner toda la disposición de nuestra gestión técnica, administrativa, financiera y política para dar las garantías a ellos", expuso.

Por su parte, la ministra de Minería, Marcela Hernando, declaró que con la reunión se pretendía "acercar las posiciones y no aumentar las dudas. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que nuestro interés como Gobierno es seguir invirtiendo en Codelco, para eso vamos a tener buenas noticias próximamente. Esto no significa una privatización y no vamos a avanzar en privatización, que son los grandes temores que a ellos les afectan".

"Lo que se está cerrando es la fundición, no la refinería", precisó la secretaria de Estado, asegurando que en el proceso "con los proveedores directos, Codelco tiene que tener un trato especial".