Familia dormía cuando es amenazada por ladrones que desvalijaron su casa: video registró cómo cargaban el auto

15 jun. 2022 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

Los miembros de una familia sufrieron un violento asalto en la madrugada de este miércoles en el interior de su domicilio ubicado en la calle Sierra Gorda, en la villa El Abrazo, en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe del robo?

El delito se produjo cerca de las 02:30, cuando cuatro sujetos ingresaron a la vivienda forzando el portón y uno de los ventanales del primer piso.

Los sujetos se percataron que la familia, conformada por un matrimonio, una hija y un hijo, se encontraba durmiendo en el segundo piso. Irrumpieron con violencia en las piezas, golpeando al padre y amenazando al resto con armas de fuego. Posteriormente fueron encerrados todos en una de las habitaciones.

Esto les permitió a los ladrones a registrar toda la casa por casi media hora, sustrayendo diversas especies de valor y dinero en efectivo que la familia esperaba utilizar para iniciar un emprendimiento.

Todos los artículos robados fueron cargados en el automóvil de los propietarios del inmueble, con el cual escaparon hacia paradero desconocido. Pero antes de la huida, realizaron un disparo al aire.

El ruido del balazo despertó a los vecinos del lugar, los que fueron en ayuda de la familia para sacarla de la pieza donde estaba encerrada.

La Fiscalía local de Maipú instruyó a personal de Labocar y del OS9 de Carabineros para realizar los peritajes e investigaciones para poder capturar a los delincuentes.

¿Qué dijo el afectado?

"Estabamos durmiendo y de repente me vi con los tipos encima. Me dieron un par de golpes y me decían 'dónde está la plata'. Empezaron a sacar todo lo que pudieron", contó el dueño de casa.