"Abusaron de ancianos y discapacitados": parlamentarios exigen investigación tras fraude cometido contra Fonasa

14 jun. 2022 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un reportaje de Meganoticias reveló un millonario fraude que llevaron a cabo profesionales de salud al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), robo que supera los 8 mil millones de pesos. Médicos utilizaban los datos personales de usuarios para generar bonos de consultas médicas que jamás sucedieron.

¿Qué dijeron los afectados?

Cecilia Riquelme y Cristián Vidal, fueron uno de los tantos afectados por médicos que usaron sus datos para cobrar bonos por atenciones médicas que nunca tuvieron lugar.

"Lo que ellos generaron fue una estafa y utilizaron mis datos sin mi consentimiento", dijo Riquelme, mientras que Vidal catalogó este hecho como un "fraude".

La fiscal adjunto, María José Aguayo, explica el modus operandi de los involucrados: "Se ingresaba el rut de estos beneficiarios, se ingresaba la prestación o las prestaciones que permitía el sistema y, luego, mediante un sistema automatizado, recibían en sus productos bancarios este monto por apoyo que da Fonasa a las prestaciones médicas realizadas".

No pudieron sacar bonos

Cristián Vidal descubrió todo esto cuando intentó atenderse en la salud privada y al momento de sacar un bono, le dijeron que había llegado al límite.

"Quise pedir un bono de Fonasa para poder atenderme en una clínica y después, me decían 'usted ha alcanzado su límite máximo de bonos'. Yo dije qué raro, si yo no he sacado bonos y por eso pasó cómo lo descubrí todo", señala.

Y es que solo bastaba con tener el rut del usuario de Fonasa y del prestador de servicio para cometer el ilícito: "No pude sentir otra cosa más que rabia e impotencia, sobre todo, porque abusaron de ancianos y gente discapacitada. Eso es algo innombrable", lamenta Vidal.

Investigación en curso

Pese a que todos estos antecedentes ya están en manos del Ministerio Público, desde el Congreso pidieron tomar medidas inmediatas e iniciar una investigación en conjunto.

"Estamos dispuestos a investigar desde la Comisión de Salud y se está evaluando, además, una comisión investigadora", aseveró la diputada PC, Karol Cariola.

Desde el Ministerio de Salud condenaron el hecho. El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, indica lo siguiente: "Quiero condenar el hecho. Nos parece importante que se investigue, se subsane a la brevedad y se haga justicia. Con los fondos de los chilenos y chilenas no se juega de esta manera".

Hasta el momento, el Ministerio Público lidera la investigación. En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado, se querelló por fraude al Fisco contra 4 kinesiólogas involucradas en estos hechos.

