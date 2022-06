"Es un espejismo": Figuras de la centroizquierda rechazan "Plan B" en el proceso constituyente

13 jun. 2022 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

Diversas figuras de la centroizquierda firmaron una carta que rechaza el llamado "Plan B" en caso de que se rechace la propuesta de Nueva Constitución, el que propone reducir el quórum para realizar reformas constitucionales a la actual Carta Magna.

En total, son 24 los referentes de la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD) e independientes, que apoyaron la misiva.

"El plan B es un espejismo"

"Nunca antes una Constitución política ha tenido un origen tan democrático como la Nueva Constitución que votaremos el 4 de septiembre próximo. Además, el proceso constitucional que estamos viviendo fue la opción democrática suscrita por un amplio abanico de fuerzas políticas", recalca el documento.

Asimismo, indica que "existen sólo dos alternativas disponibles, en virtud del Acuerdo Constitucional de 15 de noviembre de 2019: Aprobar o Rechazar el texto de Nueva Constitución que proponga la Convención Constitucional para el Plebiscito del 4 de septiembre".

"Ambas alternativas fueron habilitadas por el Acuerdo. No hay una tercera alternativa porque no fue planteada en la reforma constitucional que posibilitó el Plebiscito de salida. En consecuencia, el plan B es un espejismo y no tiene ningún sustento jurídico ni político", agrega.

"Ficción de la derecha"

La carta señala que este Plan B "es una ficción extemporánea de la derecha que ya acordó votar Rechazo al nuevo texto constitucional, y que confunde al país, le permite recuperar su poder de veto, y mostrarse proclive a los cambios, pero siempre que se mantengan los elementos centrales de la Constitución del '80, y específicamente el modelo económico que fue el causante de los abusos y desigualdades que gatillaron el estallido social".

"Cambiar los quórum para reformar la actual Constitución de la dictadura implica dejar subsistente dicha Constitución respecto a la cual, la ciudadanía en forma abrumadora se manifestó en contra en el Plebiscito de octubre de 2020", asevera.

No existe un "Plan B", lo que tenemos es un plebiscito que tiene dos alternativas: aprobar la nueva Constitución o rechazarla y quedarse con la del 80.

Inventar opciones que no existen es un intento de la derecha de maquillar el rechazo para mantener el actual modelo neoliberal. pic.twitter.com/ey9s3F4ISi — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) June 13, 2022

"Pretende confundir a la ciudadanía"

La misiva asegura que "el plan B no es una opción real. La ciudadanía quiere pronunciarse sobre alternativas claras y concretas y no sobre acuerdos cupulares respecto a una Constitución que ya está muerta y cuyo texto no pudo ser modificado de manera sustancial durante treinta años".

"El llamado plan B pretende confundir a la ciudadanía al no separar el proceso de la Convención, que tuvo fallas y desaciertos, respecto al texto constitucional que se va a plebiscitar. Naturalmente siempre es posible mejorar determinados aspectos del texto constitucional, pero esto debe hacerse de cara al país y una vez que la soberanía se haya pronunciado aprobando dicho texto", concluye.

¿Quiénes firmaron la carta?

Desde la Democracia Cristiana se encuentra Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla, Cecilia Valdés, Claudia Pizarro, Alejandra Krauss, Rodolfo Seguel y Nicolás Eyzaquirre.

Entre los socialistas se encuentran Fanny Pollarolo, Ricardo Núñez, Osvaldo Andrade, Clarisa Hardy y Luis Maira.

Por el lado de los independientes están Claudio Serrano, Marcelo Mena, Pablo Squella, Carlos Eduardo Mena, Sergio Aguiló.

Finalmente, en el PPD están Adriana Muñoz, María Antonieta Saa, Víctor Barrueto, Francisco Vidal, Álvaro Ramis, Nivia Plama y Juan Claudio Reyes.

Todo sobre Nueva Constitución