Preocupación por la "estanflación": Conoce de qué se trata y cómo podría afectarnos este fenómeno mundial

11 jun. 2022 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a la crisis económica que enfrentan varios países, el Banco Mundial advirtió del riesgo de la "estanflación", un término inusual, mezcla entre el estancamiento de la economía y una inflación acelerada, y que podría afectar a la economía global.

Los riesgos de la "estanflación"

Desde el Banco Mundial advierten que los riesgos considerados tras este fenómeno podrían afectar a varios países, sobre todo a aquellos que presentan menos ingresos anuales.

En nuestro país, con una inflación acumulada de un 11,5%, la más alta en 28 años, y un crecimiento económico lento, la amenaza de caer en la "estanflación" está latente.

Debido a lo anterior, es que la economía chilena no está lejana a sufrir con los embates de la "estanflación", fenómeno que tiene como principal responsable al conflicto entre Rusia y Ucrania, además de los efectos colaterales que ha dejado la pandemia.

Al respecto, el economista senior de L&D, Tomás Flores, manifestó que: "Efectivamente eso al parecer va a acompañar a varios países del mundo, durante el segundo semestre de este año y probablemente el próximo... En donde Chile, también tiene una probabilidad alta de pasar por ese período de bajo crecimiento y con una inflación, que con suerte, vamos a cerrar en un 10% a fin de año".

En la misma línea, el decano de la facultad de administración y negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, señaló que: "Hoy día en Chile no estamos en 'estanflación', ¿que puede hacer el Banco Central para evitar entrar en una 'estanflación'?, simplemente no subir demasiado las tasas de interés, porque una economía no se puede mantener en movimiento con tasas de interés de 10, 11 o 15% es practicamente imposible".

Por lo cual, como las presiones inflacionarias vienen del exterior, precisamente, subir en exceso la tasa de interés también podría generar una recesión económica, por eso es en este momento, es tan importante el rol que cumple el Banco Central para evitar que caigamos en una "estanflación".

