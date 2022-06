Presidente Boric destacó reunión que sostuvo con Joe Biden durante su discurso en el pleno de la Cumbre de las Américas

10 jun. 2022 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric destacó este viernes la reunión que sostuvo con su par de Estados Unidos, Joe Biden, durante su discurso en el pleno de la Cumbre de las Américas, donde dijo que lo instó a formar un grupo de trabajo para enfrentar el alza del costo de la vida.

¿Qué dijo?

En su discurso, el Mandatario se refirió al alza del costo de la vida que afecta a los países de América, derivada de la invasión de Rusia a Ucrania.

"Le tomo la palabra al presidente Biden, en la buena y productiva reunión que tuvimos el día de ayer, para convocar desde ya a un grupo de trabajo que establezca soluciones y acciones concretas que ayuden a los pueblos de América a enfrentar el alza del costo de la vida, que sabemos, además, desestabiliza nuestras propias democracias", indicó.

Proceso constituyente en Chile

Por otro lado, en su discurso, Boric también se refirió al proceso constituyente, señalando que "estamos en este momento en medio de un profundo proceso de cambio, de transformaciones, que no ha estado exento de dificultades".

Añadió que es "un proceso de cambio que se ha originado en la protesta social, en el seno de nuestro pueblo, y que en medio de la crisis quizá más importante que hemos tenido durante las últimas décadas, optamos por resolverla con más democracia y no con menos. De eso justamente se trata el proceso constituyente que está en marcha en nuestro país, democrático, paritario, con participación de los pueblos originarios y que terminará en un plebiscito el próximo 4 de septiembre".

"Lo menciono porque creemos firmemente en la democracia, en el libre intercambio de ideas, donde como decía Mía, la presidenta de Barbados, donde podamos hablar no solamente al otro, sino hablar con el otro, encontrarnos, discutir, persuadirnos", sostuvo.

En esa línea, manifestó que "por eso estamos acá en Los Ángeles y le agradezco al presidente Biden por la invitación que nos ha cursado. Estamos acá para dialogar, oír y por eso tenemos la más profunda convicción, como han mencionado varios de las y los presidentes que me han antecedido, que para que eso funcione de verdad no puede haber exclusiones. Debieran estar todos y no estamos todos porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse... La urgente necesidad de los presos políticos de Nicaragua o la importancia moral y práctica de terminar de una vez por toda con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba".

"Esas cosas es importante que cuando estemos en desacuerdo nos lo podamos decir a la cara. La exclusión solo fomenta el aislamiento y no da resultados como históricamente hemos aprendido, porque para nuestro país queremos decirlo de manera muy clara, el respeto irrestricto a los derechos humanos es un mínimo civilizatorio que promoveremos siempre, independiente del color político del gobierno que los vulnere", expuso.

