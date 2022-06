Encuesta CEP: 49% desaprueba gestión del Presidente Gabriel Boric y un 32% la aprueba

09 jun. 2022 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer la Encuesta Nacional de Opinión Pública N°86, correspondiente al periodo abril-mayo de 2022, donde se consultó respecto al desempeño del Presidente Gabriel Boric.

Resultados

Ante la pregunta "Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?, un 32% aprobó su gestión, un 49% la desaprueba, un 14% no aprueba ni desaprueba mientras que un 5% no sabe o no responde.

¿Qué han dicho otras encuestas?

Según la última encuesta de Cadem, dada a conocer el pasado 5 de junio, ante la pregunta "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?", un 44% manifestó aprobar su gestión y un 47% expresó lo contrario.

Estos resultados muestran que la aprobación subió 8 puntos porcentuales en comparación a la encuesta de la semana anterior (36% a 44%), siendo la más alta desde el pasado 14 de abril.

Mientras que la encuesta Pulso Ciudadano, arrojó en mayo que un 61,1% de los chilenos desaprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno, mientras que un 24% lo aprueba.

En tanto, la encuesta Criteria mostró que en mayo la aprobación hacia la labor del Mandatario se mantuvo estable, llegando a un 32% (-1 punto respecto de abril). Por otro lado, su desaprobación, descendió tres puntos porcentuales, llegando al 49%.

