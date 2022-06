Gabriel Boric en EEUU: recalca que Chile es "seguro para invertir" y se refiere a propuesta de "cuotas" migratorias

07 jun. 2022 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la Cumbre de las Américas, este viernes el Presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión en Estados Unidos con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, con quien abordó diversos temas, principalmente ligados a la crisis climática.

Tras el encuentro, recalcó a los sectores empresariales que Chile es "seguro para invertir" y señaló la importancia de que el continente en conjunto trabaje en la crisis migratoria, proponiendo un sistema de cuotas.

"Lugar seguro para invertir"

Al ser consultado por qué en su visita en Canadá le señaló a los sectores empresariales que él no era como Nicolás Maduro, respondió: "Ha habido muchas caricaturas respecto de lo que significa ser de izquierda en el mundo hoy día, y nosotros venimos a reivindicar con mucha alegría que es posible levantar un proyecto de izquierda que sea democrático, que tenga un profundo respeto por los Derechos Humanos, que fomente el crecimiento inclusivo y que nadie se quede atrás".

"Como sé que hay preocupación de que en América Latina ha habido dudas respecto de la vocación democrática de algunos liderazgos, yo vengo a reafirmar cuál es la nuestra. Somos un país con una tradición democrática importante, y nuestra izquierda, nuestro Gobierno y sobre todo nuestro Estado, es profundamente respetuoso por los Derechos Humanos, y es un lugar seguro para invertir", sostuvo.

"Los empresarios entienden que hay que mejorar las instituciones"

El Mandatario aseguró que "el recibimiento que hemos tenido por parte de los CEO de las empresas es tremendamente positivo. Los empresarios del mundo entienden que es necesario cambiar y mejorar nuestras instituciones, para adaptarlas a los tiempos que corren. Y eso es justamente lo que ha buscado, desde mi punto de vista, en el proceso constituyente".

"Hay una gran valoración de la fortaleza institucional de Chile y la sensación que he tenido con las conversaciones con diferentes bienes empresariales, de diferentes países, es que valoran de que en Chile hayamos optado en un momento de crisis por más democracia", indicó.

"No es posible hacerse cargo de la migración desde un sólo país"

El Presidente también abordó la crisis migratoria, la cual afecta sobre todo a ciudadanos venezolanos. Al respecto se refirió a su propuesta para implementar un sistema de "cuotas" migratorias entre los países de América.

"Vamos a invitar al resto de los países de América Latina a que nos hagamos cargo en conjunto de este desafío. Hoy día es Venezuela y mañana puede ser otro", sostuvo, agregando que "la vida de cada una de las personas que migra es algo que tenemos que ver desde una perspectiva también humanitaria, y entender que no es posible hacernos cargo desde un solo país".

Sobre el sistema de cuotas dijo que "los pueblos, y en particular los migrantes, no son los culpables de sus gobernantes. Lo que yo le pido a nuestros hermanos de América es que abordemos estos temas en conjunto. Lo que yo he planteado es una posibilidad, puede haber otras, discutámosla, pero esto no puede abordarse solamente al interior de cada país".

Además, aclaró que en Chile "las expulsiones se siguen realizando como corresponde. Lo que pasa es que, a diferencia de antes, sin la parafernalia y sin la vulneración de la dignidad de las personas que se ven expuestas a esta situación".

Exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba

En cuanto a la pregunta de por qué condena el actuar de los Gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero no está de acuerdo con que no hayan sido invitados a la cumbre, respondió: "Porque yo creo que en estas cuestiones es mucho más útil cuando las discutimos de frente. Cuando se impone una lógica de exclusión, se termina reforzando o validando la posición aislacionista que estos países tienen en el área internacional".

"Cuando en una instancia, que es una cumbre multilateral, que tiene tradición, que se realiza cada cinco años, se decide excluir a un grupo de países por decisión del anfitrión, sin consultarle al resto, me parece que es un error. Nosotros se lo vamos a decir de manera firme, soberana y con mucho orgullo latinoamericano", aseveró.

¿Se reunirá con Bolsonaro?

Sobre la asistencia del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la Cumbre de las Américas, Boric señaló que "nosotros tenemos varias bilaterales abiertas. Yo como representante del Estado de Chile tengo el deber y el mandato de relacionarme con los presidentes de los países de nuestra región. No tenemos ninguna reunión hoy día concertada. No la descarto".

"Son evidentes las diferencias que tenemos de principios con el Presidente Bolsonaro, pero yo respeto la soberanía del pueblo brasileño. Y, por lo tanto, como jefe de Estado si se da la oportunidad de reunirnos y conversar en términos de Estado a Estado, no voy a tener duda en hacerlo", afirmó.

Crisis hídrica

El Mandatario agradeció al alcalde de Los Ángeles por la reunión, y aseguró que fue "una muy instructiva conversación sobre las cosas que nos unen con California".

"California, al igual que Chile, enfrenta una sequía que es brutal y, sin embargo, en California han logrado, pese al aumento de población, disminuir el consumo de agua. Ahí hay ciertas herramientas que tenemos que aprender, y ese fue el memorándum que firmamos con nuestra canciller para poder llegar a nuestro país con las mejores prácticas en torno al uso y a al cuidado de este elemento", destacó.

"Una de las cosas que aprendimos fue los procesos de reciclaje del agua... Otra de las cosas que a mí me gustó mucho de lo que nos contaban, es que sus servicios sanitarios son públicos", añadió.

"Sin lugar a duda tenemos muchas otras cosas en las que seguir trabajando. Vamos a tener en la tarde una reunión con grandes empresas, para poder darles cuenta de cuál es la situación hoy día en Chile y que sepan que nuestro país es un lugar seguro y deseable para invertir", aseguró.

