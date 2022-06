Inflación en Chile: IPC de mayo podría llegar a tener una variación de 1,5%

07 jun. 2022 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Considerando la inflación que ha afectado a nuestro país, economistas estiman que el IPC podría llegar a tener una variación de 1,5%, luego de las alzas en alimentos y combustibles.

¿Qué dice la Cepal?

Esta crisis se vive a nivel mundial y según la Cepal, cerca de 8 millones de personas podrían tener inseguridad alimentaria, debido al bajo crecimiento económico y la inflación.

En Chile, la situación no está tan alejada: en abril el acumulado a doce meses llegó 10,5%, su nivel más alto desde 1994.

Consumidores y locales afectados

El minimarket Charrúa es uno de los locales que ha sufrido los efectos de la inflación y ha experimentado la baja en las ventas por sus habituales clientes.

El dueño del local, Pablo Nava, ejemplifica que "un huevo mediano que valía antes de la pandemia 130 pesos, hoy en día cuesta 150 pesos" y es que al menos 55 productos de la canasta básica, subieron de precio solo en abril.

Por ello, Nava asevera que "el valor de la plata no es el mismo, cuestan mucho más caros los productos. Al final estás vendiendo menos, estás vendiendo por lo menos un 50% menos".

Lamentablemente, la población ha perdido poder adquisitivo, lo que lleva a que con el mismo dinero, compren menos productos de lo acostumbrado. Sin embargo, hay productos tales como el aceite, que no pueden ser reemplazados.

"Porque aunque no quiera es necesario siempre tener aceite. Hoy en día no te lleva el más caro, pero si se lleva el más barato. Por ejemplo, este aceite tengo que venderlo a 3600 pesos y no me lo compran", lamenta Pablo.

Proyección del IPC para mayo

Este miércoles se conocerá el IPC de mayo y economistas proyectan que subirá, afectando de lleno la inflación acumulada en doce meses. Esto se debería al alto costo de los alimentos y afectaría el valor de la UF.

"El mercado proyecta para esta última medición de mayo fluctúan entre un 1 y 1,5%. Esto podría elevar la inflación acumulada en doce meses hasta un 11,3%", señala el economista Humberto Salas.

Por ello, para mitigar posibles consecuencias, el economista Sergio Lehmann, señala que el Banco Central podría subir nuevamente la tasa para "controlar las presiones" de la inflación.

"El Banco Central subiría nuevamente su tasa de política monetaria para llevarla al 9%, de manera tal de ir controlando las presiones que se han ido sosteniendo y permitiendo que durante el segundo semestre de este año probablemente vamos a ir viendo una moderación en la inflación, aunque tenue", explica el experto.

