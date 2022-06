Fraude en Carabineros: Fiscal solicita juicio abreviado para exdirector Eduardo Gordon

06 jun. 2022 - 18:48 hrs.

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, solicitó un juicio abreviado por el delito de malversación de caudales públicos de parte de funcionarios de Carabineros, más conocido como Pacogate, que superó los $28 mil 300 millones.

Los imputados a quienes afecta la medida son el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, el ex secretario general de la misma institución, Jorge Serrano, y Marcela Cuevas, cónyuge del ex general Aladino Alfaro Herrera.

El juicio abreviado consiste en un acuerdo entre el fiscal y los imputados donde estos reconocen los hechos por los que se les acusa, pero el persecutor no puede requerir una pena superior a cinco años de cárcel.

Gracias a este procedimiento, los ex carabineros podrían cumplir su pena en libertad, ya que este tipo de sentencias no conlleva cárcel efectiva cuando los acusados son condenados por primera vez, es decir, cuando tienen “irreprochable conducta anterior” y no hay agravantes.

El juicio abreviado sería solo para la arista “gastos de representación”, que consistía en abultar los montos de regalos que supuestamente iban dirigidos a personalidades públicas y que nunca llegaban a sus destinatarios.

“Se ha tomado contacto con cada una de las tres defensas de los acusados, Marcela Cuevas (Abogado Defensor Carocca); Eduardo Gordon (Abogado Sr. Bataglia) y Jorge Serrano (Abogado Vargas), como asimismo con la querellante Consejo de Defensa Del Estado (Consejero abogado Martorell), lo anterior con el propósito de plantear en audiencia futura procedimiento abreviado respecto de los acusados en esta causa”, indica el escrito enviado al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Se solicitó fijar la audiencia para el 5 de octubre a las 9 am.

