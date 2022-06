"Me amenazaron con secuestro": Conocida médium denuncia suplantación de identidad con la que realizan estafas

06 jun. 2022 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

La médium nacional Érica Campos, más conocida como Katara, denunció en el matinal Mucho Gusto que personas extranjeras han suplantado su identidad, mediante lo cual han estafado a personas que confían estar recibiendo los consejos de la vidente.

Katara señaló que las personas engañadas la han encarado exigiéndole que les devuelva su dinero, y que los estafadores incluso la han amenazado con secuestrarla si es que hacía público este engaño.

Suplantación de identidad

Fue en varias cuentas de redes sociales que los estafadores utilizaron la imagen y los datos de Katara ofreciendo diferentes servicios como magia negra, amarres, hechizos y conjuros. Muchas personas, buscando alguna respuesta a problemas personales, confiaron en esto, perdiendo su dinero.

"A mí no me molesta la plata que perdí, porque lo perdido, perdido está. Siempre he dicho que el que roba no es para devolverte, pero lo que duele es que jueguen con uno, con el corazón de uno", dice una mujer que fue estafada por los delincuentes.

Paralelamente, Katara comenzó a recibir una gran cantidad de desagradables mensajes en los que otras personas engañadas le exigían el dinero de los servicios que no recibieron.

"Es muy desagradable que estén ocupando tu imagen para falsear... Son usurpadores de identidad. Son estafas, esa es la palabra", lamenta Katara.

Amenazas de secuestro

Desde el estudio del matinal de Mega, la médium reveló que tras conocer sobre la suplantación de su identidad intentó encarar a los estafadores y que estos la amenazaron con secuestrarla.

"Me amenazaron con secuestro, con que me podía perder y que existían los desaparecidos... Me responde un hombre, pero yo no hablé, sino que ahí me dijo que tenía que tener mucho cuidado porque existían los desaparecidos", relató Katara sobre lo que le dijo un hombre de "voz extranjera".

"Después me escribe y me dice: 'Katara, cuídate Katara porque no puedes salir sola, porque te puedes desaparecer'", contó la médium sobre las amenazas tras comenzar a exponer los engaños, páginas y teléfonos falsos de los delincuentes en el sitio web oficial.

¿Qué sabe de los estafadores?

"Sé que es gente extranjera, sé que hay una mujer, sé que hay un hombre y que sé que están en territorio nacional, pero también que hay otros que están en territorios de otros países caribeños", dice Katara sobre lo que ha podido ver mediante la lectura de cartas acerca de los estafadores.

Además, dice que cuando las personas que contratan falsamente sus servicios dejan de enviar dinero a los estafadores, estos también los amenazan con hacerles daño: "Te vas a morir, te puede pasar algo, tengo tu foto, tu familia".

A pesar de estas amenazas, Érica Campos está tranquila, ya que asegura vivir en una zona alejada de la ciudad y que además es un tanto "ermitaña", por lo que no sale recurrentemente. Para evitar caer engaños pide que solo la contacten por su sitio web oficial (www.katara.cl).