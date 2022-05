"No va a haber flexibilización": Ministra de Salud por pases de movilidad que serán bloqueados este 1 de junio

31 may. 2022 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del pasado lunes y de este martes, muchas personas han llegado hasta los diferentes vacunatorios del país para suministrarse la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, debido a que este 1 de junio serán bloqueados los pases de movilidad de quienes no cuentan con su segunda inoculación de refuerzo, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de la tercera dosis.

Sin embargo, el Pase de Movilidad no se actualiza al momento en que se suministra la vacuna, sino que luego de unos días, situación que el Ministerio de Salud (Minsal) aseguró que no cambiará y que no existirá flexibilización.

¿Qué dijo el Minsal?

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, sostuvo que "la fecha de mañana y la incorporación de la cuarta dosis ha sido una medida exitosa. Yo creo que a lo que estamos invitando es a que se sigan vacunando".

"Así que decir que no va a haber flexibilización, sino que más bien el incorporar esta cuarta dosis significa que la invitación es a seguir vacunándonos".

"Además, las personas pueden ir a trabajar, ir al colegio, transitar en el espacio público. Lo que estamos regulando es el espacio de ocio", aseveró.

Rezagados

La autoridad expresó que "lo que le diría a las 1.876.000 personas que aún no se han puesto la cuarta dosis es que los invitamos a que se la pongan".

"Van a seguir los puntos de vacunación abiertos, las iniciativas los fines de semana van a continuar, y también vamos a llegar a los territorios", aseguró.

"La vacuna es segura, así que al 1.876.000, a los 892 de la tercera dosis y a ese 6% de personas que aún no se han puesto el esquema primario, están absolutamente invitados a nuestros centros de vacunación", recalcó.

