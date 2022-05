"Hoy sí o sí me tenía que hacer el tiempo": largas filas en vacunatorios por inminente bloqueo del Pase de Movilidad

30 may. 2022 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Largas filas se registraron la mañana de este lunes en diversos vacunatorios de la Región Metropolitana, ante el inminente bloqueo del Pase de Movilidad a quienes no se hayan inoculado con la cuarta dosis contra el coronavirus y que deban hacerlo por calendario.

Largas filas en Puente Alto

En el caso de la comuna de Puente Alto, Daniela Torres, directora de la Corporación Municipal de Salud, indicó desde el vacunatorio Parque Gabriela, que durante las últimas tres semanas han notado un incremento de personas que han llegado a inocularse.

"Hemos notado estas últimas tres semanas que hubo prácticamente un doble de asistencia de nuestros vecinos", manifestó y agregó que "el equipo en ese sentido ha tenido la capacidad de reaccionar, de brindar una mayor cantidad de vacunación".

Asimismo, dijo que "nos hemos ido preparando y la gente ha ido mirando todos los días en las redes, sea en la página municipal como corporativa donde estamos".

Además, informó que "estamos desde las 9 de la mañana hasta las 16:30 horas. Tenemos una novedad, que la próxima semana vamos a abrir en el Laurita Vicuña un punto especial, sobre todo para las personas que trabajan, desde las 9 de la mañana hasta las 19:00 horas, incluidos los sábados, también desde las 9 de la mañana hasta las 13:30 horas.

Una de las personas que llegó a vacunarse, señaló que llegó antes de las 6 de la mañana a vacunarse con la cuarta dosis, la cual no había podido aplicarse "por temas de trabajo. Lo que pasa es que mi situación es puntual porque yo trabajo en camiones, entonces son otros horarios, pero hoy sí o sí me tenía que hacer el tiempo".

Otro joven, que se encontraba con el calendario de vacunación al día, pero que llegó por la cuarta dosis, comentó que "todas las personas deberían vacunarse, no solamente nosotros que estamos haciendo la fila, deberían ser todos, porque al final es un cuidado para todos".

"Me hubiera gustado que vacunaran los sábados"

Otro de los vacunatorios a los que empezaron a llegar personas desde la madrugada, incluso desde las 04:00 horas, es la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en Catedral con Cumming, en la comuna de Santiago.

Una mujer que llegó a las 6 de la mañana para inocularse con la cuarta dosis, sostuvo: "Me atrasé, tenía que vacunarme el 9 de mayo, pero por el trabajo no se puede. Lo bueno es que mi jefa me dijo que bueno, que viniera".

"Me hubiera gustado que vacunaran los sábados, porque así uno no falta al trabajo. De aquí tengo que irme a trabajar", añadió.

¿A quién se le bloqueará el Pase de Movilidad?

A partir del 1 de junio se les inhabilitará el Pase de Movilidad a los mayores de 18 años que no tengan su tercera o cuarta dosis de refuerzo tras cumplir seis meses o más desde que completaron su proceso de vacunación (primera o segunda dosis, o dosis única, dependiendo de la fórmula administrada).

De esa manera, vencerán los Pases de Movilidad de quienes no tengan la tercera o cuarta dosis de refuerzo y hayan recibido su segunda dosis o dosis única (o tercera dosis, según corresponda) durante el mes de diciembre de 2021.

Por ejemplo, si una persona mayor de edad se inoculó con su tercera dosis el 1 de diciembre —o antes— y aún no recibe la cuarta dosis de refuerzo, el miércoles 1 de junio su Pase de Movilidad estará vencido.

Cabe destacar que las personas que no tengan Pase de Movilidad pueden presentar una prueba negativa de PCR o antígeno para SARS-CoV-2, de no más de 24 horas y hecha en un laboratorio certificado por el Instituto de Salud Pública (ISP), para utilizarla en reemplazo del pase en las actividades donde se solicite.

