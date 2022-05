Siches y lo que sucede en Macrozona Sur: "No llevaremos militares a un enfrentamiento ni a tampoco a Carabineros"

26 may. 2022 - 08:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Ministra del Interior, Izkia Siches, dio una entrevista en la presente jornada, donde abordó diversos temas de actualidad nacional.

Llamó la atención lo que dijo sobre lo que sucede en la Macrozona Sur y también lo relativo al comercio ambulante.

¿Qué dijo?

Para comenzar, se le consultó por lo que sucede en las regiones del Biobío y también de La Araucanía.

"He visto a parlamentarios y gente de la opinión pública solicitando más y más militares y quiero ser muy clara: Esa no va a ser la solución de fondo, no vamos a llevar militares a un enfrentamiento directo ni a tampoco a Carabineros", dijo en charla con Radio Cooperativa.

Añadió que "nuestras Fuerzas Armadas están capacitadas para la guerra, no para el orden público. Por ello, desactivar las bandas es con inteligencia y la investigación de las policías y del Ministerio Público".

Sobre el estado de excepción acotado, aseveró que "no desestimamos evaluar algunas carreteras o rutas donde estas labores preventivas se puedan extender".

En cuanto a la CAM, dijo que “no es el único grupo que está en la zona. Cada grupo tiene características particulares y nuestro equipo mira eso. Es un problema complejo y las reacciones inmediatas no se hacen cargo de una estrategia de fondo... El subsecretario Monsalve visitó Temuco y explicó que hay estrategias que pretende hacerse cargo de los temas de fondo”.

Para finalizar sobre el tema de la seguridad, aseveró que “tenemos un clima enrarecido. En Chile ha aumentado fuertemente el poder de fuego. Hay nuevos modus operandi y hay disputa en comunas por parte de bandas”.

Interrogada sobre el comercio ambulante, expresó que "lo hemos tratado y vamos a conformar una mesa para abordar esto... Reitero que hay una voluntad de hacernos responsables del problema del comercio ambulantes, pero entendemos que las acciones en Meiggs pueden producir un efecto globo a otras partes del país".

Reunión en La Moneda

Durante la mañana, Siches se reunió en La Moneda con la ministra de Defensa, Maya Fernández, y representantes de las policías y Fuerzas Armadas, sonde analizaron los antecedentes de los últimos ataques armados en la zona.

A su salida, Siches señaló que "hemos tenido esta reunión, la cual va a ser de forma periódica para analizar el funcionamiento y despliegue del Estado de Excepción Constitucional en la zona de Biobío y La Araucanía".

"Estas reuniones van a ser periódicas, vamos a estar haciendo nuestras recomendaciones al Presidente de la República en torno a los puntos de evaluación, tarea que le hemos encomendado al jefe de Defensa de la zona en coordinación con nuestras policías", agregó.

