Apoderadas de colegio donde madre murió atropellada advierten que antes había fallecido un alumno en el mismo lugar

25 may. 2022 - 22:19 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del fatal atropello que ocurrió en las inmediaciones del colegio Boston College de Maipú, que dejó a dos niños graves y una madre fallecida, apoderados del establecimiento alegaron que no existen demarcaciones y que ya había ocurrido otra muerte en el lugar.

Una apoderada del colegio señaló que en el lugar no existen demarcaciones y que el paso de cebra apenas se ve, tanto para peatones y vehículos: "Debiera haber demarcaciones, pero no hay nada. Donde ocurrió el accidente, no se ve nada. Las balizas están apagadas y los lomos de toro no se ven".

Adicionalmente, apoderados dieron a conocer que este no ha sido el primer accidente que se ha registrado en el mismo lugar por motivos similares: "Hubo un alumno que murió atropellado por una micro, que también venía al colegio".

Dos niños graves y una fallecida

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando una mujer dejaba a su hijo junto a otra compañera en colegio.

Al momento de cruzar, fueron atropellados por una camioneta que no respetó el paso de cebra frente al establecimiento. Por las lesiones, la madre falleció en el lugar, mientras que los dos menores están fuera de riesgo vital en el Hospital del Carmen.

El hermano de la víctima, Marcelo Acuña, cuenta que "ella siempre venía a dejar a mi sobrino al colegio. Se encontró la irresponsabilidad de este tipo, la mató a ella y dejó grave a mi sobrino y a otra niña más. Según los testigos, no respetó el lomo de toro, ni el paso de cebra".

Conductor formalizado

En consecuencia, el conductor de la camioneta fue formalizado por cuasidelito de homicidio por el atropello que costó la vida de una madre. El Tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional.

Por este hecho, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se comprometió a mejorar las demarcaciones del establecimiento: "Nos vamos a poner a disposición de la comunidad educativa para reforzar las demarcaciones de cruces e infraestructura vial en las inmediaciones del colegio".

En relación a ello, el recinto escolar dio a conocer que ya habían hecho una solicitud a la Municipalidad de Maipú para repintar las demarcaciones en las calles, misma zona donde ocurrió el fatal accidente.

