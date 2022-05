Hermano de mujer atropellada cuando iba a dejar a su hijo al colegio: "Se destruye una familia por gente irresponsable"

25 may. 2022 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

El hermano de la mujer que falleció la mañana de este miércoles en la comuna de Maipú cuando iba a dejar a su hijo al colegio, se refirió a la tragedia que azota su familia y apuntó al actuar del conductor de la camioneta.

¿Qué dijo?

"Imagínese ella, venir a dejar a su hijo al colegio y ser arrollada por este tipo y perder la vida. Algo terrible para toda la familia. De un momento a otro se destruye una familia por gente irresponsable", dijo Marcelo Acuña.

Cabe recordar que el fatídico evento se llevó a cabo esta mañana, cuando un conductor de una camioneta atropelló a una mujer que cruzaba un paso cebra junto a su hijo, a las afueras del Colegio Boston College, en calle La Sinfonía, comuna de Maipú.

La madre falleció en el lugar, debido a la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, su hijo y otra menor lesionada por el choque, fueron llevados al Hospital El Carmen. Los menores se encuentran fuera de riesgo vital.

"Mi sobrino se encuentra hospitalizado, con un diagnóstico reservado, y la niña también. Nosotros, por supuesto, que pedimos justicia. Porque este tipo, creo que ya tiene antecedentes respecto a lo que es el atropello de gente", señaló el hermano de la víctima.

¿Qué dijeron testigos?

Por otro lado, testigos del hecho, transparentaron que "los problemas de tránsito en este sector vienen desde hace mucho tiempo. Allá en la esquina deberían haber arreglado eso en el verano, pero se pusieron a arreglar ahora y todavía no está listo. No se puede cruzar y hay que hacer el quite a los autos.