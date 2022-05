Cámara de Comercio pide extender plazo para bloqueo de Pase de Movilidad: "Creemos que puede ser muy dañino"

24 may. 2022 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Comercio de Santiago manifestó su preocupación por el inminente bloqueo de millones de Pases de Movilidad a partir del 1 de junio para quienes no hayan recibido la segunda dosis de refuerzo, por lo cual solicitan al Gobierno extender el plazo.

"Se necesita más tiempo"

Al respecto, el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette, señaló a Mega Plus que "nuestra preocupación está con los números de la vacunación. La vacunación es evidente que los últimos meses ha estado más floja, los chilenos hemos estado más flojos para ir a ponernos la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. Solo 5,7 millones de personas lo han hecho y esto se anunció hace dos semanas. En una semana más se van a bloquear casi 3 millones de Pases de Movilidad".

"Yo creo que es evidente que en las últimas semanas, una vez hecho este anuncio, se aceleró el proceso de vacunación, pero creo que se necesita más tiempo, porque el retraso de la campaña tiene varios meses y recién tenemos tres semanas para ponernos al día", indicó.

Asimismo, dijo que "nos preocupa porque hay muchas actividades que son netamente presenciales, como el turismo, la gastronomía, los eventos, los cines, todo lo que está relacionado a la entretención, al cual le vamos a quitar 3 millones de potenciales clientes de un día para otro".

Solicitan un mes más

Soublette planteó que "nuestro llamado es que esto se extienda al menos un mes más y que esta política de que se vayan bloqueando los pases en la medida que las personas no tienen su dosis de refuerzo de acuerdo a lo que vaya indicando el ministerio de Salud, sea quizás una política permanente, pero avisada con tiempo".

"Es muy evidente que en los últimos meses bajó mucho la tasa de vacunación y creemos que es muy positivo acelerarlo, pero con el tiempo suficiente para que la gente pueda ir a vacunarse", manifestó.

Por otro lado, precisó que "estamos muy de acuerdo con la política, sin embargo, necesitamos más tiempo porque creemos que puede ser muy dañino que se bloqueen tantos Pases de Movilidad".

"Hoy las restricciones son que para actividades presenciales cambia muchísimo el aforo cuando hay Pase de Movilidad o no. Hoy uno ve que al interior de restaurantes exigen el Pase de Movilidad o si no tendrían que bajar tanto el aforo que no sería lógico ni siquiera tener abierto. Por eso nosotros decimos que bloquear a 3 millones de personas y que se bloquean el próximo miércoles, pero al día siguiente se bloquean otros tantos y así, porque esto es con seis meses vencidos cada día, entonces vamos a ir en una escalada de bloqueos de Pases de Movilidad cuando todavía en la velocidad de vacunación no somos capaces de llegar a lo deseado", precisó.

Finalmente, expuso que "creemos que es muy bueno el anuncio, incentivó a que la gente se ponga al día, pero se necesita más que tres semanas para poner al día a millones de personas que están rezagadas".

Todo sobre Pase de Movilidad