"Dedíquense a gobernar": Chile Vamos no apoyará acusación constitucional contra ministra Izkia Siches

18 may. 2022 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles Chile Vamos comunicó que no apoyará la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, anunciada recientemente por el Partido Republicano.

¿Qué dijeron?

Al respecto, el diputado Juan Francisco Undurraga (Evopoli)señaló: "Durante la legislatura anterior sufrimos de 14 acusaciones constitucionales, incluso se destituyó a un ministro del Interior (...). Nosotros por cierto condenamos todas las inacciones que ha hecho el Gobierno, pero no vamos a concurrir con nuestros votos, no solamente los jefes de bancada, sino de todos los diputados de Chile Vamos a avalar una pésima acción política por parte de un partido de derecha".

"Creemos que no solamente es un error político, creemos que es una torpeza política la que hoy se está planteando. Tenemos que ser serios, tenemos que acostumbrar a este parlamento a actuar en forma seria (...), consideramos que no es el tiempo ni la forma que ellos han ocupado, anunciando además sin un texto al cual nosotros nos podamos referir", agregó.

Asimismo, dijo que "no estamos avalando con esto a la ministra del Interior ni pretendemos avalarla, creemos que el Gobierno tiene que tomarse con seriedad absoluta, el motivo por el cual llegó al Gobierno, la ciudadanía le dijo con más de un 55% que tenían que gobernar, entonces señores, dedíquense a gobernar y a darnos la tranquilidad a todos los ciudadanos en todas las zonas del país, no solamente en una zona determinada".

¿Qué había dicho Siches?

Siches indicó en Meganoticias que "primero espero conocer el texto, porque me llama la atención que parlamentarios presenten algo de esta magnitud, sin haber presentado el texto, haciendo solo un anuncio comunicacional, y tampoco señalando claramente cuáles son las infracciones que he cometido como ministra del Interior".

"Más allá de eso, creo que a la ciudadanía no le importan las peleas políticas. Les importa hacernos cargo de la seguridad, y es en lo que hemos estado trabajando", añadió, anunciando que "este jueves, vamos a estar mostrando una agenda para poder disminuir la capacidad de fuego en nuestras calles".

Consultada si ha pensado en renunciar, respondió que "ha sido un periodo difícil, pero siempre supe que el Ministerio del Interior en este momento, con problemas migratorios, en La Araucanía, con el problema de la delincuencia, saliendo de una crisis económica tremenda, iba a ser difícil".

"Nunca he sido una mujer que no se enfrente a desafíos complejos. Me tocó dirigir el Colegio Médico en un momento donde la pandemia estaba en su peor momento, y llamamos a acuerdos transversales para poder avanzar. Me tocó sumarme a la campaña del Presidente Boric en segunda vuelta, en un momento donde pensábamos que íbamos a perder. Y lo enfrenté con tenacidad, pero también con mucho compromiso. Y soy parte de este Gobierno, justamente con ese compromiso", sentenció.

