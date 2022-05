Siches defiende medidas aplicadas en La Araucanía: "No queremos ser el gobierno en el que un militar mate a un comunero"

18 may. 2022 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a la decisión de decretar estado de excepción en La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco y sobre la acusación constitucional anunciada por la bancada del Partido Republicano en su contra.

Sobre el libelo, el cual aún no cuenta con fecha de presentación, indicó que le llama la atención que parlamentarios mencionen aquello "sin haber presentado el texto antes y tampoco señalando claramente cuáles son las infracciones que he cometido como ministra del Interior".

Sobre las causales, el diputado Stephan Schubert apuntó a la demora para anunciar el estado de emergencia en la Macrozona Sur: "Lleva dos semanas discutiendo un intento de una modificación constitucional, en circunstancias que las herramientas las tiene. No aplicó la ley y la Constitución, nosotros sí estamos dispuestos a aplicarlas".

Por este motivo, declaró que "a la ciudadanía no le importan las peleas políticas. Les importa hacernos cargo de la seguridad, y es en lo que hemos estado trabajando", añadió.

Asimismo, anunció que "este jueves, vamos a estar mostrando una agenda para poder disminuir la capacidad de fuego en nuestras calles".

Periodos difíciles

Consultada la ministra sobre si ha considerado renunciar, respondió que "ha sido un periodo difícil, pero siempre supe que el Ministerio del Interior en este momento, con problemas migratorios, en La Araucanía, con el problema de la delincuencia, saliendo de una crisis económica tremenda, iba a ser difícil".

"Nunca he sido una mujer que no se enfrente a desafíos complejos. Me tocó dirigir el Colegio Médico en un momento donde la pandemia estaba en su peor momento, y llamamos a acuerdos transversales para poder avanzar", ejemplificó.

En tanto, agregó que "me tocó sumarme a la campaña del Presidente Boric en segunda vuelta, en un momento donde pensábamos que íbamos a perder. Y lo enfrenté con tenacidad, pero también con mucho compromiso. Y soy parte de este Gobierno, justamente con ese compromiso".

"Nadie quiere tener a los militares en la zona"

Por otro lado, defendió la decisión de decretar estado de excepción en La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, afirmando que "nadie quiere tener a los militares en la zona, pero entendemos que son instrumentos necesarios".

“Nadie quiere, y particularmente nuestro gobierno, enfrentamientos ni muertos de civiles. No queremos ser el gobierno en el que un militar mate a un comunero", remarcó.

“Esto es para prevenir y proteger las rutas, para mantener el funcionamiento de las ciudades. En paralelo estamos trabajando otras medidas para abordar el problema de la violencia, eso tomará más tiempo", concluyó la secretaria de Estado.

