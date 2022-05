No, no se reemplazará la palabra "mujer" por "persona menstruante"

17 may. 2022 - 15:10 hrs.

El 14 de mayo el portal InfoCatólica publicó una nota asegurando que: “El Congreso chileno aprueba nuevo proyecto que reemplaza la palabra ‘mujer’ por ’persona menstruante’”. Dentro del mismo artículo del medio se asegura que “con este proyecto se quiere imponer en el parlamento la 'neolengua progre', gracias a la coalición del Presidente Boric”.

Esta información es falsa, no se reemplazará la palabra “mujer” por “persona menstruante”, sino que es una especificación de un proyecto de ley particular y no correría para toda la legislación.

El proyecto de ley

La iniciativa “Promueve, resguarda y garantiza los derechos de las personas menstruantes”, y pretende garantizar los derechos de las personas menstruantes, considerando dentro de este grupo a mujeres, personas trans y no binarias.

Este proyecto fue postulado en septiembre de 2021 por las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo, Daniella Cicardini, Maya Fernández, Marcela Hernando, Carolina Marzán, Claudia Mix, Erika Olivera, Maite Orsini y Marisela Santibáñez.

Tras haber obtenido una votación favorable en la Cámara de Diputados el 9 de mayo de este año, este proyecto avanza a su segundo trámite constitucional en el Senado, quienes tendrán la última palabra sobre el futuro de la iniciativa.

¿Qué postula?

En el primer artículo propuesto, se establece que “el Estado de Chile reconoce que todas las personas con capacidad para menstruar, independientemente de su condición, son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna”.

En general, esta iniciativa busca promover políticas públicas que permitan una buena salud y gestión menstrual, facilitando el acceso a productos sanitarios seguros, de buena calidad y fomentando la educación sobre la menstruación.