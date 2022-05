"Hay un número de casos alarmante": Broncopulmonar llama a seguir vacunándose ante alza de contagios por coronavirus

16 may. 2022 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación existe por el alza de contagios de coronavirus, ya que por cuarto día consecutivo el ministerio de Salud ha informado más de 4 mil casos nuevos, cifras que podrían ir aumento si se cumplen las proyecciones realizadas para fin de este mes de mayo.

"Hay un número de casos alarmante"

Al respecto, el broncopulmonar de la Clínica Alemana, Hernán Cabello, señaló a Meganoticias Conecta que “yo creo que hay un número de casos alarmante de más de 4 mil casos diarios y si llegamos a la cifra de 8 mil o 10 mil casos diarios o más, como pasó en enero y febrero, esta será una quinta ola o una ola nueva”.

Asimismo, dijo que “es importante prevenir eso intentando fomentar las medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla, evitar quizá lugares de mucha concentración de personas, lugares públicos con mucha aglomeración de gente y por supuesto que seguir recomendando el seguir vacunándonos”.

"La vacuna es segura"

El especialista además afirmó que "cuando hemos visto casos de Covid más graves en estos últimos meses han sido personas no vacunadas, por tanto, ya hay cada vez más experiencia, la vacuna sí es segura, es protectora y claramente la gente vacunada o no hace infecciones o las hace muy leves, por lo tanto, vacunarse es lejos la mejor recomendación para quienes aún no lo han hecho".

Últimas cifras

El ministerio de Salud entregó este domingo 15 de mayo un nuevo balance respecto al estado de avance del coronavirus en nuestro país, informando por cuarto día sobre 4 mil nuevos contagios.

12 de mayo: 4.039

13 de mayo: 4.333

14 de mayo: 4.413

15 de mayo: 4.206

Bloqueo Pase de Movilidad

Cabe señalar, que ante el alza de casos, el pasado 10 de mayo el ministerio de Salud anunció el bloqueo del Pase de Movilidad a contar de junio para personas que no cuenten con su cuarta dosis de refuerzo.

"A partir del próximo mes, el Pase de Movilidad exigirá la aplicación de la cuarta dosis o segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para mantenerse vigente. Esto quiere decir que a partir del 1 de junio se comenzarán a bloquear los Pases de Movilidad de las personas que no cuenten con su cuarta dosis y hayan transcurrido seis meses o más desde su última vacunación", señaló el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado.

