"El video no está completo": Daniel Stingo aclara supuestos dichos sobre heredabilidad de fondos de AFP

14 may. 2022 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

El convencional de Apruebo Dignidad, Daniel Stingo, salió a explicar los supuestos dichos difundidos en redes sociales, en los que aparecía diciendo que los ahorros de las AFP no serían heredables en la propuesta de sistema de seguridad social aprobado por la Convención Constitucional.

"No se heredan"

"No se heredan, porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita, que se me va acabando", se escucha decir al convencional del Distrito 8 en un video de solo 10 segundos.

El registro fue ampliamente difundido en redes sociales por personeros de la derecha, entre ellos, la convencional de Vamos por Chile, Constanza Hube.

"¿Clarito o no? Ahorros previsionales no serán de los trabajadores y, por tanto, no será heredable. Gracias por reconocer lo que era evidente", escribió en Twitter la convencional del Distrito 11.

¿Clarito o no? Ahorros previsionales no serán de los trabajadores y por tanto no será heredable. Gracias por reconocer lo que era evidente. pic.twitter.com/9K3Nl0FNAY — Constanza Hube (@conihube) May 13, 2022

"El video no está completo"

Tras la polémica, el abogado respondió con un tuit al arquitecto Ivan Poduje, ya que este señaló que "Stingo y cía, le quieren pegar un manotazo a las pensiones".

"Este tweet es, por decir lo menos, irresponsable. El video no está completo y el sentido de mi declaración es totalmente opuesto al que planteas. La verdad parcial se transforma en mentira", le dijo el convencional.

Este tweet es, por decir lo menos, irresponsable. El vídeo no está completo y el sentido de mi declaración es totalmente opuesto al que planteas.

La verdad parcial se transforma en mentira. https://t.co/LNlpZZuZ1N — Daniel Stingo Camus (@danielstingo) May 13, 2022

Posteriormente, Stingo compartió otro tuit en el cual está el video completo con sus declaraciones "para que escuchen lo que realmente dije y no lo que convenientemente están tergiversando las voceras del rechazo".

Les dejo el video completo para que escuchen lo que realmente dije y no lo que convenientemente están tergiversando las voceras del rechazo.https://t.co/xRp0hZocj2 — Daniel Stingo Camus (@danielstingo) May 13, 2022

"El sistema de seguridad social que se está presentando ahora, claramente, la plata no va a ser de los trabajadores en el futuro, la plata que está hoy día, que la gente juntó en el sistema de AFP, va a ser de ellas, no se les va a quitar, va a seguir siendo de ellas y van a heredarla", dice Stingo en el video completo.

El convencional, incluso, publicó un video en el cual explica cómo va a ser el nuevo sistema de seguridad social, reiterando que la plata ahorrada hasta ahora en las AFP seguirá siendo heredable.

"Su plata que está en la AFP, al día de hoy, la que usted guardó, es heredable, para su pensión, para la de su cónyuge, si usted fallece, y si hay hijos adultos, después las heredan ellos", dijo al criticar nuevamente el video "editado y mal intencionado" difundido por "la gente del rechazo".

Todo sobre Convención Constitucional