Pleno rechazó todo el informe con normas provenientes de la Consulta Indígena

13 may. 2022 - 06:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Pleno de la Convención Constitucional rechazó los 14 artículos que integraban el segundo informe emanado de la Comisión de Derechos de Pueblos indígenas, el cual contaba con iniciativas emanadas de la Consulta Indígena.

¿Qué se rechazó?

Se trata de un complejo escenario para la comisión, ya que del primer informe solo se terminó aprobando una de las 18 normas propuestas. Fue la iniciativa relativa a la Identidad e integridad cultural, la cual señala que "los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias”.

Entre los artículos rechazados esta jornada aparecía el principio de la Plurinacionalidad, el reconocimiento del genocidio de los pueblos la educación indígena, su herencia cultural indígena, su soberanía alimentaria indígena, entre otros.

El derecho a la transhumancia fue la propuesta que estuvo más cerca de conseguir los dos tercios. "El Estado reconoce la trashumancia de los pueblos indígenas, por lo que fomenta y resguarda su libre desplazamiento para el ejercicio de las actividades ancestrales", se leía en el artículo, el cual logró 100 votos a favor, 14 en contra y 16 abstenciones.

Reacciones

En tanto, desde Vamos por Chile criticaron que en el informe viniese un artículo que buscaba garantizar el derecho a la educación sexual integral. "Han incorporado un nuevo artículo que no tiene absolutamente nada que ver con las materias que fueron parte de la supuesta consulta", acusó el convencional Eduardo Cretton (UDI), apuntando a un aprovechamiento de los pueblos indígenas para “imponer sus propias posiciones políticas”.

La convencional Natividad Llanquileo lamentó el resultado de la votación. "Lamento comunicar que todos los artículos originados en el proceso de consulta indígena fueron rechazados por el pleno de la Convención. El mensaje anti indigena de la derecha deja sus estragos. ¡País sin memoria! ¿Ahora que le digo a la gente que participo en la consulta?", indicó vía Twitter.

En la misma línea, el coordinador de la comisión, Wilfredo Bacian (Pueblo Quechua), exhibió su "malestar por la forma en que hoy el pleno ha abordado este segundo informe de la comisión. Es lamentable que esta campaña del terror, del indigenismo, que se ha instalado por un sector".

"Este pleno nos dio con la puerta en la cara con estos articulados que, sin hacer mucho daño, significaban mucho para nuestros territorios. Es lamentable. Creo que el sentimiento que me embarga como coordinador es de frustración, impotencia. Uno no se lo esperaba porque había muchos actores que dijeron ser aliados y que hoy no estuvieron a la altura", añadió.

