Mario Desbordes y la nueva Constitución: "Voy a votar rechazo (...) Este proceso continúa"

12 may. 2022 - 14:02 hrs.

Fue uno de los impulsores del acuerdo de la “Paz y la Nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre de 2019.

El expresidente de Renovación Nacional y excandidato a La Moneda, Mario Desbordes, reflexionó sobre el futuro de la nueva Carta Magna en exclusiva con Meganoticias.

"La Convención ha perdido credibilidad porque terminó cansándose con tanta cosa. Muchas no se aprobaron en el pleno, hay que reconocerlo, pero también hay cosas aprobadas en el pleno que son verdaderamente descabelladas".

Modificaciones a los Poderes del Estado, vivienda, reforma a Carabineros, algunos de los puntos que lo distancian de este proceso. Ante esto, confirmó “rechazar” la futura Constitución en el plebiscito de salida.

"Yo voté apruebo, me la jugué por el apruebo, me sacaron la mugre en mi sector para apoyar la constituyente paritaria, anunciaron que iba a quedar la escoba por las normas de paridad y mira lo que pasó: tremendo orgullo para Chile entero. Por eso me da mucha pena, muchísima pena decir que ya con lo aprobado por el pleno yo no puedo aprobar esta Constitución".

- ¿Va a votar rechazo?

"Voy a votar rechazo. Me cuesta plantear que estoy por el rechazo, pero yo no apruebo, así de simple. Quiero defender el proceso constituyente para que tengamos una nueva Constitución (...) Que el 4 de septiembre no se apruebe este texto, que es un mal texto para Chile y que luego de eso se le proponga a los chilenos alternativas".

- ¿Cuáles serían esas alternativas?

"Posibilidad uno. Revisar la propuesta constitucional que hizo la Presidenta Michelle Bachelet, que surgió de los cabildos ciudadanos. Yo fui de los pocos de derecha que estuvo de acuerdo con participar de los cabildos ciudadanos. Así que puedo decir con tranquilidad que esa propuesta hay que revisar y quizás esa misma propuesta plebiscitaria".

Suspenden militancia de Desbordes por un año

Una noticia recibió el histórico militante de Renovación Nacional. A través de un escrito del Tribunal Supremo del partido, se notificó que Desbordes será suspendido “en el ejercicio de los derechos del afiliado por el plazo de un año”.

Una medida que se da luego de varias denuncias de dirigentes en contra del ex presidenciable por sus críticas a la mesa RN y al exministro Andrés Allamand cuando lideró la firma del acuerdo con Argentina.

Una sanción que no le permitiría participar de las próximas elecciones internas de Renovación Nacional.

“Son críticas políticas y esto busca precisamente anularme, sacarme de la arena política y lo que significa también es un castigo. Un castigo por haber firmado el 15 de noviembre, por haber estado en el apruebo, por haber apoyado reformas sociales, haber peleado por una constituyente paritaria. A un sector de Renovación Nacional le molestan y lo dicen abiertamente. Yo voy a seguir peleando por lo que me parece correcto y no necesito para eso estar como dirigente de un partido político”.

Todos los detalles y las fórmulas que propone Mario Desbordes en materia constitucional, las puede conocer esta noche en Meganoticias Prime.