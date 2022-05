Exjefa de campaña de Oliva evalúa acciones legales: "Hay una estrategia de tratar de desligarse de responsabilidades"

11 may. 2022 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Carolina García, exjefa de campaña de Karina Oliva, respondió a Meganoticias las acusaciones que realizó la excandidata a gobernadora metropolitana en su contra.

Oliva, en exclusiva a este medio, apuntó que fue ella quien estuvo a cargo del financiamiento de su campaña y quien tuvo vinculación directa con el comando de Gabriel Boric.

"Eso es algo que tiene que aclarar la candidata que está señalando declaraciones de manera irresponsable, sin tener antecedentes ante esta situación. Yo, obviamente, imagino que acá hay una estrategia de tratar de desligarse de las responsabilidades que le competen a cada uno en la campaña", señaló.

La actual secretaria ejecutiva de Comunes apuntó a Martín Miranda, exadministrador electoral, como el responsable.

¿Quién era esa persona?

“Particularmente el administrador electoral de la campaña. Por ley el que debe rendir las facturas y boletas ante el Servicio Electoral y él es Martín Miranda. A él, por supuesto, le competen responsabilidades a la candidatura”, añadió.

También se refirió a su vinculación con el actual ministro, Giorgio Jackson, ex jefe de campaña del Presidente, Gabriel Boric.

“En ese momento en que nosotros estábamos en la campaña a segunda vuelta, el equipo del entonces candidato a la primaria estaba compuesto por distintas personas que ejercían liderazgos. Yo me coordiné con muchas personas de esa campaña, particularmente con el actual ministro Giorgio Jackson. Me tocó, posteriormente, desde el partido entablar una relación con el ministro en el equipo político del comando de Gabriel (Boric). Eso fue posterior a la campaña de la primera vuelta y, por lo tanto, la verdad es que ahí teníamos la relación de trabajo. Tenemos los distintos actores del Frente Amplio y Apruebo Dignidad y por supuesto estábamos empujando un mismo carro en el proceso electoral”, prosiguió.

- Pero, ¿ustedes se encargaban de conocer el trabajo de los volantes donde aparecen las dos candidaturas?

- "No conozco cómo se concretó el acuerdo en términos del volante, el material, la imprenta, los proveedores. No es materia de mi conocimiento. Pero sí, por supuesto, nosotros ejecutamos distintas actividades con el candidato a lo largo de la campaña y en eso nos encontramos muchas veces con el equipo del actual Presidente".

- ¿Tuvo conocimiento del trabajo de Milton Lee, querellado en el caso SQM, en la campaña de Oliva y Boric?

- "No conozco al señor Lee. Jamás tuve detalles, no conozco a su imprenta tampoco, no tuve ningún tipo de relación con esa facturación y, en general, con el proceso de la rendición de Karina Oliva. Yo no era la responsable en eso, era la responsabilidad del administrador electoral de la candidata que hoy se encuentra en un proceso en la Fiscalía".

- ¿Usted descarta completamente cualquier irregularidad en financiamiento, en facturas, en boletas y también vinculación con el Gobierno de Gabriel Boric?

- "Es la justicia la que debe pronunciarse respecto a eso. Están llevando adelante un proceso. Confío absolutamente en nuestras instituciones y es ahí donde habrá que pronunciarse respecto a las rendiciones y posibles irregularidades de la campaña".

