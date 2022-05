Los videos de campaña que René Naranjo no declaró al Servel porque fueron facturados a Karina Oliva

10 may. 2022 - 19:24 hrs.

Una campaña audiovisual muestra al periodista Rene Naranjo recorriendo las ferias populares, conversando con vecinos de las comunas que conforman el distrito 8 de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil, entregándoles sus folletos, para convencerlos de que voten por él como candidato a convencional constituyente.

El video fue hecho por “Miscelánea Productora Audiovisual SPA”, una empresa creada en octubre de 2018 por la cineasta Javiera De La Vega Reyes. La productora se encarga de la creación de contenidos audiovisuales, diseño gráfico, fotografías, páginas web y talleres.

El 18 de marzo de 2021, Miscelánea compartió en su sitio de Facebook el desarrollo de la campaña audiovisual del entonces candidato René Naranjo.

Una semana después, el 24 de marzo, estrenaron la campaña promocional.

Lo que llama la atención es que el candidato a constituyente, que fue a las elecciones por un cupo de Comunes, no rindió ninguna factura de esa empresa ante el Servel al reportar sus gastos de campaña. Algo irregular que puede dar paso a un proceso administrativo sancionatorio en el Servel, ya que todos los gastos y aportes que reciban los candidatos a cualquier elección popular, deben ser rendidos para que este organismo fiscalice su legalidad y el respeto del límite de gasto electoral permitido en el país.

El vínculo con Karina Oliva

Mega Investiga solicitó por Ley de Transparencia las observaciones que Servel hizo de los reportes de gasto electoral de Karina Oliva en la segunda vuelta a gobernadora. Los documentos muestran que el organismo objetó, entre otros, una factura por $5.355.000.

El documento no indica el nombre del proveedor, pero solo hay un servicio en las rendiciones que coincide de forma exacta con ese monto. Se trata de una factura por “servicios audiovisuales” de “Miscelánea Productora Audiovisual SPA”, en el marco de la campaña para la segunda vuelta de gobernadores.

Consultada por Mega Investiga, Karina Oliva respondió que ese servicio no se prestó y que fue sacado de su contabilidad.

“Hay un error del emisor de la factura porque no corresponde a mi campaña”, explica. Lo extraño es que, según Oliva, el proveedor le habría emitido el documento tributario aunque jamás había trabajado para su campaña. ¿Por qué entonces le emitieron una factura a su nombre? “No lo recuerdo -responde Oliva-. Cuando esta factura aparece (en su rendición de gastos en el Servel) decimos que no es un servicio prestado a nosotros …Por eso le digo al Servicio Electoral que no corresponde reembolso ni nada, aquí hay un error que puede pasar”.

De hecho, en la subsanación ante el Servel, Martín Miranda, administrador electoral de Karina Oliva, aseguró que “esos servicios no se prestaron y no se pide reembolso, al ser ingresados por error de digitalización en las planillas excel borrador del comando por nuestros colaboradores, en medio de la vorágine de la campaña y de su administración, sumado a nuestra nula experiencia previa en la materia y en una campaña de la envergadura que fue adquiriendo esta”.

Para Miranda, reportar ese gasto sería un error que “provino de nuestra premura e inexperiencia, pero nunca hemos pedido su reembolso”. Pero hay una coincidencia que llama la atención: en la rendición de ingresos reportados al Servel por la campaña para segunda vuelta de gobernadora, se repite el RUT de la productora Miscelánea en la descripción de “Reembolso de gastos electorales” y por el mismo monto objetado.

El documento que prueba que los videos fueron facturados a Oliva

Consultada por Mega Investiga, Javiera De La Vega Reyes, dueña de Miscelánea Films, confirma que efectivamente su empresa prestó servicios para la campaña de René Naranjo como candidato a constituyente. Asegura que realizaron 15 vídeos por $5.355.000 en mayo de 2021. Afirma que el mismo Naranjo junto a Christian Jorquera, jefe de su campaña, le pidieron emitir la factura a nombre de Karina Oliva y que esto no fue un error como declaró ante el Servel el administrador electoral de Oliva cuando respondió a las observaciones que el servicio hizo de ese gasto.

El documento tributario emitido por Miscelánea muestra que el servicio se facturó a Karina Oliva y en la descripción aparece claramente que es por servicios audiovisuales y de transporte hechos para la campaña de René Naranjo.

¿Por qué se facturaron esos videos a Karina Oliva?

De La Vega afirma que habló sobre los pagos con Camila Ríos, jefa del equipo electoral de Oliva y Secretaria Ejecutiva de Comunes. También menciona a la asesora de Oliva, Michelle Peutat, y a su contadora, Daniela Robledo.

Dos correos electrónicos muestran que el equipo de Karina Oliva estaba al tanto y conforme con la situación. En un email del 9 de agosto, Christian Jorquera, jefe de campaña de Naranjo, se dirige a Camila Ríos, la jefa del equipo electoral de Oliva y Secretaria Ejecutiva de Comunes, para preguntar por la posible fecha de pago de los servicios que se “facturaron al partido en la ronda de la 2da vuelta de Karina, en el contexto de campaña a convencional de René Naranjo”.

Ríos le respondió cinco horas después diciendo que “el plazo legal es el 30 de octubre” pero que “podría ser antes”.

Dos meses después, el 19 de octubre, la dueña de Miscelánea Films, Javiera de la Vega, le escribe a Camila Ríos y vuelve a decir que prestó servicios a René Naranjo que fueron facturados a Oliva “por petición del partido Comunes”, adjuntando la factura correspondiente.

Camila Ríos responde que “aún no se hace efectivo el reembolso de los recursos que nos permitirá pagar la factura indicada”. Y añade: “Esperamos que esté lista el 30 de octubre, sin embargo, el plazo legal que tiene Servel para efectuar el pago es hasta el 8 de noviembre”.

Miscelánea Films hasta el día de hoy no ha recibido el pago por sus servicios.

René Naranjo fue consultado por Mega Investiga sobre estos servicios para su campaña facturados a Oliva. Al teléfono reconoció saber de qué se trataba el tema, pero pidió ser llamado en cinco minutos. Luego de eso, se activó el buzón de voz de su teléfono.

Naranjo continúa trabajando como periodista de cultura y espectáculo, creó su propio portal donde reseña y difunde actividades culturales, Toda La Cultura, y también colabora en la revista de cine Plano Nueve.

¿Qué reportó Naranjo?

En la rendición de cuentas como candidato a constituyente presentada por Naranjo ante el Servel, sólo se reporta un gasto superior a $4 millones, que corresponde a la “Declaración sobre Medios Digitales contratados para Propaganda Electoral”. Mediante el formulario 105, que indica los gastos por medios digitales, registró un gasto por $4.123.350. Ningún otro servicio supera el millón de pesos.

El partido Comunes también reportó aportes a Naranjo. Fueron $3 millones a su candidatura como constituyente por el distrito 8 y $2,5 millones para su campaña a diputado.