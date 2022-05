A un año del doble homicidio de los hermanos de El Bosque: Presunto asesino podría no ser imputable

08 may. 2022 - 22:00 hrs.

Un año se va a cumplir del doble homicidio de Catalina y Rubén, los hermanos de 14 y 18 años respectivamente, que fueron asesinados a manos de quien se supone era un amigo de la madre, al cual habían acogido en su casa donde finalmente se concretó el crimen que impactó a todo el país.

A pesar de todo el tiempo que ha transcurrido desde el crimen, aún no se realiza un juicio oral sobre el caso, y persiste la duda sobre la imputabilidad del acusado Fernando Behm.

Las dudas sobre su imputabilidad

Tras la detención del presunto asesino, Fernando Behm, empezaron a surgir antecedentes sobre posibles trastornos psiquiátricos.

Al respecto, la madre de Fernando sostuvo que: "Fernando yo sé que tiene problemas, y que no se puede controlar cuando le dan los ataques de esquizofrenia pero mi hijo nunca había actuado así".

En la misma línea, el fiscal Christian Toledo, manifestó que: "(Fernando) dice que se descontroló y salió todo mal. Dice que el Rubén estaba agresivo y que se le pasó la mano a él. Él pide disculpas, que no era su intención, ni la forma de actuar y espera que algún día lo perdonen".

Fernando fue formalizado por homicidio calificado y violación con homicidio. Quedó en prisión preventiva y se decretaron siete meses para la investigación, pero se va a cumplir un año, y aún no hay juicio.

De hecho, la semana pasada se volvió a aplazar el juicio, esta vez por tres meses más, mientras que actualmente el acusado está en el hospital de la cárcel de alta seguridad de Rancagua, apartado de la población penal.

Desde la Defensoría Penal Pública rechazaron dar declaraciones, pero aseguran que Fernando es inimputable.

Sobre lo anterior, Sabas Chahuán, abogado del Grupo Defensa, señaló que: "No es responsable una persona que está afectada psiquiátricamente en términos de estar privada de razón y no saber las consecuencias de lo que está haciendo o dejando de hacer".

El brutal crimen

El hecho se produjo la mañana del lunes 17 de mayo del 2021, cuando Claudia Ubilla, la madre de los hermanos asesinados, se fue a su trabajo de guardia de seguridad en un supermercado, es en ese momento que Claudia cuenta que: "me llama mi jefe y me dice que él (Fernando Behm) no se había presentado a trabajar e inmediatamente sentí una punzada en mi corazón, y comencé a llamarlos, a los tres... Se me hizo raro, dije 'ahí algo raro está pasando'"

La noche de que aquel día fue la propia madre quien encontró a sus dos hijos, Rubén y Catalina, fallecidos al interior del domicilio en el que residían, ubicado en la comuna de El Bosque.

En ese momento, el mayor Luis Olivares de Carabineros detalló que: "Fue encontrada una menor de 14 años y un joven de 18 años, tendidos, uno en la cama y otro en el suelo, al interior de un dormitorio con evidentes signos de haber sido violentados, lamentablemente fallecidos".

Todo apuntaba a Fernando Behm, ya que, estaba el registro de él llegando a casa a las 8:30 de la mañana, y saliendo con bolsos a las 18:30 horas.

Finalmente, la captura de Fernando se produjo en el Cerro Pincoya de Huechuraba, donde el individuo se mantenía oculto tras permanecer prófugo por cuatro días.