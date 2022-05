"El que no tiene recursos, se muere": Más de 30 mil personas fallecen al año por listas de espera

05 may. 2022 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las listas de espera para atención en el sistema de salud chileno, ha llegado a cobrar hasta 30 mil muertes solamente en 2021, lo que ha sido considerado casi como una "segunda pandemia". Son miles de vidas que se pierden por no tener una pronta atención médica, un tratamiento o una cirugía.

Años sin atención

Luis Salgado, fue diagnosticado en 2018 con un cáncer testicular metastásico en etapa cuatro. Los médicos le dijeron que no tiene cura y que la expectativa de vida es de apenas cinco años, de los cuales ya cumplió tres.

La única esperanza que le queda son los cuidados paliativos, sin embargo, ya lleva más de un año sin control oncológico. "Debería estar controlándome cada tres meses y cada seis meses con neurocirujano y ninguna de las dos cosas funciona", acusa.

Por su estado de salud, está impedido de ir presencial a pedir una hora, por lo que ha intentado llamar a los hospitales, enviar correos electrónicos para alguna consulta y nada sucede.

Es por ello, que confiesa su miedo a morir y dejar a su pareja sola. "De verdad que es espantoso porque yo he tenido amigas que han fallecido esperando. Todavía no me quiero ir, tengo muchas cosas que quiero hacer".

Similar es el caso de María Isabel Pino, quien lleva esperando más de seis años por una operación a la vesícula. Padece de cáncer de médula terminal y no existe posibilidad de trasplante. Ni siquiera por su condición se ha podido hacer algo.

Sobre esta situación, María Isabel considera que es "injusto. Si tuviera plata, a lo mejor a mí ya me hubieran operado".

Segunda pandemia

Miles de cirugías y consultas han sido pospuestas desde que llegó la pandemia del coronavirus. Desde el Ministerio de Salud, entregaron cifras alarmantes, donde más de 31 mil personas han muerto en espera.

Con cifras actualizadas hasta el 31 de marzo del 2022, las consultas médicas en espera ascienden a 2 millones, con un promedio de espera de 445 días de espera, más de un año. Respecto a las cirugías, la cifra es de más de 330 mil, con un promedio de espera de casi dos años.

Estas cifras son preocupantes. Así lo señala la directora de la fundación politopedia, Victoria Beaumont: "En el caso de las consultas médicas es bastante crítico, porque la consulta médica es la que te da la entrada para ingresar a alguna cirugía o algún tratamiento".

En el hospital San José, muchas personas alegaron estar en espera. "Llevo esperando dos años por una operación a los ojos", dijo una de las consultadas, mientras que otra mujer indicó estar esperando hace cuatro años una operación a la vesícula. "Hay que hacerse el enfermo en urgencias para que a uno lo puedan operar" y que "el que no tiene recursos, se muere".

Muertes evitables

En Copiapó, Susan Pérez sufrió la pérdida de su esposo, Francisco, por una quimioterapia que jamás recibió. Él falleció en agosto del 2021, en la espera de un tratamiento para su cáncer. Producto de la pandemia, nunca fue llamado para iniciar el tratamiento.

Es por ello que Susan siente que pudo haber sido una muerte evitable "si le hubiesen dado la atención que él necesitaba. Él no tenía enfermedades de base, era relativamente sano. La lista de espera jugó en contra porque mi esposo quedó atrapado en su propio cuerpo, no pudo volver a levantarse, nunca más".

Las autoridades de salud consideran estas muertes como algo preocupante "y es un efecto que se ha incrementado por la pandemia. Tenemos las listas de espera más abultadas en la historia de nuestro país y de que tenga registro y es parte de nuestro compromiso de gobierno, que plantea aumentar en un 30% la resolución quirúrgica", vaticina Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales.

Este plan "está basando en tres pilares: primero haciendo extensión horaria sábados y domingos. Adelantar lo más prontamente posible hospitales que están en construcción, y por último, la colaboración público privada".

Investigación en curso

Sin embargo, ese mismo plan fue el que se iba a llevar a cabo en el 2021. Hubo una licitación de la lista de espera de cirugía no GES, por lo que fueron designados más de 114 mil millones de pesos, lo que sería invertido en instituciones públicas y privadas.

Sin embargo, nada de esto sucedió. Apenas un 1% fue utilizado, por lo que se está llevando a cabo una investigación para saber qué sucedieron con esos fondos.

"Por diversas razones que estamos investigando con respecto al tipo de derivación y las gestiones que se hicieron en ese momento, no se ejecutó nada. Y en ese sentido, estamos empecinados en aprender de aquello, corregir esos errores con el objetivo de ejecutar ese presupuesto y llegar a los pacientes que están esperando la resolución quirúrgica", agrega la autoridad de salud.

