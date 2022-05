Alcalde Cárter por valores del gas: "Nos dijeron 'precio justo' y ahora empiezan con la letra chica como Piñera"

01 may. 2022 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Florida, Rodolfo Cárter, y de Chiguayante, Antonio Rivas, se refirieron, en entrevista con Meganoticas Alerta, al proyecto que el gobierno pretende presentar para reducir el precio del gas.

Ambos se mostraron contrariados por lo que ha sucedido en las últimas semanas y pidieron apurar urgencia para poder comercializar el vital elemento antes que comience el invierno, cuando dicha energía se transforma en esencial para combatir el frío.

"No pueden meternos el dedo en la boca"

Se espera que este lunes 2 de mayo el gobierno ingrese un proyecto de ley que buscará estabilizar el precio del gas y también la parafina.

En esta línea, Cárter señaló que "no pueden meternos el dedo en la boca con un proyecto que plantea que en un piloto van a meter 3 mil balones de gas a competir en un mercado de 20 millones de balones que hay en circulación".

Además, el edil comentó que "nos dijeron 'gas a precio justo', con un balón de gas en las manos, y ahora empiezan con la letra chica de (Sebastián) Piñera".

"Acá los únicos que pueden hacer el cambio, tanto fiscalizando como cambiando la ley, es el Estado y en particular el gobierno", añadió la autoridad municipal.

Por último, Cárter adelantó que si se demoran más de 1 ó 2 semanas en hablar claro, por lo menos en dicha comuna van a buscar otro camino, "porque lo que no puede ser es que lleguemos a invierno con estos valores (tan altos) del gas".

"Ellos no tienen el corazón puesto en esta causa"

Por su parte, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, habló sobre la cantidad de balones de gas que inicialmente se esperaba que el gobierno comprara para regular los precios.

"El ministro de energía, Claudio Huepe, nos indicó que no vamos a poder partir con los 6 mil balones, que es lo que habíamos acordado, pero la verdad es que no nos preguntó a nosotros. Los alcaldes sí podemos ayudar a hacer los contactos para que esta distancia entre no tener y tener 6 mil sea la menor posible", aseguró.

El también presidente de la Asociación de Municipios por el "Gas a Precio Justo", añadió que el ministro tiene que hablar con los alcaldes para avanzar con un buen proyecto, "porque su equipo técnico está conformado por actores de la administración anterior o por técnicos históricos del ministerio de energía".

"Ellos no tienen el corazón puesto en esta causa, por lo tanto, no van a dar la vida si fuese necesario para que se produzca un proyecto contundente que tenga efectos reales y positivos en la población", finalizó.