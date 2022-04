Gobierno impulsará ley de seguridad privada con capacitación a guardias pero sin uso de armas

28 abr. 2022 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz de los últimos hechos de violencia en el país, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció que el Gobierno impulsará una ley de seguridad privada que incluye la capacitación de guardias pero sin uso de armas.

¿Qué dijo?

En Meganoticias Conecta, la autoridad señaló que "vamos a avanzar como Gobierno en una ley de seguridad privada en un país donde por cada carabinero hay cuatro guardias de seguridad y donde no hay especialización".

"No es lo mismo un guardia de un minimarket que el guardia de un estadio, no es lo mismo el guardia de un banco que el que tiene que estar en un evento masivo con capacidades distintas, pero por sobre todo entender que en esto no estamos solos (...), porque desde el día uno cuando empezamos el trabajo público privado con los centros comerciales, con los terminales de buses, con la banca y así con una serie de otros grupos de trabajo la disposición del sector privado ha sido total y absoluta", precisó.

Asimismo, dijo que "nosotros desde el Gobierno estamos comprometidos, no solamente con la operatividad en lo inmediato, sino que también en el mediano plazo necesitamos una regulación correcta y efectiva, pero por sobre todo que entregue más y mejores herramientas a la guardia privada. Además, cientos de mujeres y hombres que trabajan en seguridad privada tienen que tener las condiciones de seguridad para que hagan su trabajo con tranquilidad y sin el miedo que cuando salen en la mañana a trabajar puedan no volver a sus hogares".

"La especialización de la seguridad privada depende de que las mujeres y hombres que trabajan en esta tan complicada labor, puedan tener las herramientas necesarias para hacerla con efectividad, ese tiene que ser el corazón de la ley que regule la seguridad privada", indicó.

No usarán armas

Sin embargo, tras ser consultado, descartó que los guardias vayan a ser facultados para el uso de armas.

"El uso de armas en Chile lo tiene que tener las instituciones que tienen el monopolio del uso de armas, que son las policías y nuestras Fuerzas Armadas. La seguridad privada es un complemento a la seguridad pública, es una labor preventiva y lamentablemente cuando vemos en países donde la seguridad privada se ha armado (...), los resultados son negativos y muchas veces regresivos", sostuvo.