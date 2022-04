"Mi señora me retó": habla gerente de lujosa tienda de Las Condes que enfrentó a patadas y correazos a asaltantes

28 abr. 2022 - 07:02 hrs.

En la tarde de este miércoles, la tienda de ropa y accesorios de lujo Sarika Rodrik sufrió un segundo asalto por parte de sujetos que incluso efectuaron algunos disparos en el lugar. En uno de los videos registrados, se puede ver como un hombre enfrenta a los antisociales, pese a que estaban armados.

El robo ocurrido en Isidora Goyenechea, comuna de Las Condes, quedó registrado en varios videos que fueron viralizados por redes sociales. Uno de ellos es protagonizado por Jaime Arellano, gerente comercial de la tienda de alta costura.

Pura adrenalina

En conversación con LUN, reconoce que apenas a la noche del miércoles logró ver los videos y tomar en consideración el peligro de los hechos: "Estaba con la adrenalina a full".

Su temerario actuar fue captado por comensales que se encontraban en un restaurante colindante de la lujosa tienda. En un primer instante, él intentó sujetar las puertas por dentro, pero fue derribado por los antisociales.

"Me levanté y salí de la tienda para poner la barreras del estacionamiento. Ahí vi a un quinto tipo que manejaba el auto, que empezó a echar marcha atrás", posterior a ello, se le puede ver a Arellano lanzando sillas y fierros en contra de los delincuentes que se trasladaban en un BMV azul.

"Cuando uno de los tipos salió de la tienda y se acercó al auto, le tiré una patada", relata el gerente. Sin embargo, no se detuvo ahí. Jaime lanzó barreras en frente del auto y que incluso se sacó el cinturón para golpear a los delincuentes.

Un mozo lo detuvo

Tras ello, los delincuentes se lanzaron a disparar. Ante ello, un mozo del restaurante lo agarró y lo detuvo a seguir luchando contra los sujetos: "Al final un mozo del restaurante me agarró y no me soltó, a pesar de que yo le pedía que me soltara".

Justificando su actuar, dice que estaba "enceguecido" y que lo único que quería "era tratar de que estos tipos no se salieran con la suya, ponerles obstáculos, porque ya habíamos sido víctimas de un asalto el sábado, donde robaron 400 millones".

"No medí las consecuencias"

El haberse enfrentado a los delincuentes, como era de esperarse, llegó a conocimiento de su esposa y asegura que le llamó la atención por haber puesto en riego su vida.

"No medí las consecuencias. La verdad es que mi señora me retó toda la tarde, pero la adrenalina es así. Es el instinto. Si veo algo raro, actúo, si veo a alguien problemas, no escatimo. Esto fue adrenalina pura, salió del alma", asegura.