"La cárcel y el Sename producen gente en situación de calle": La dura realidad de las personas que viven en carpas

Una dura realidad es la que viven más de 30 mil personas en situación de calle a lo largo del país, las que se han instalado en distintos puntos de las regiones, unos más ocultos y otros más visibles. Lo cierto es que es una realidad que se acentúa con la llegada del invierno, el frío y las lluvias.

Por este gran porcentaje de personas que viven en bandejones, protegidos por apenas una carpa, culpan al Estado, el cual no ha sabido entregar soluciones concretas para estas personas.

Asimismo, se suman otros dos factores: el Sename y la cárcel, que serían dos instituciones que permiten la reinserción, pero que no estaría cumpliendo su objetivo.

"Nunca se han preocupado por nosotros"

Luis es una persona en situación de calle y desde hace 20 años que vive en tales condiciones. Por esta situación es que cayó al alcoholismo, siendo rechazado por su familia y su gente de Arica.

"Si uno no siente el apoyo de los demás, uno alarga la estadía en la calle. He tratado de volver, pero me rechazan porque llego mal, borracho", lamenta Luis.

Lamentablemente, es una realidad que vuelve a ser tema durante la llegada del frío. Así lo afirma la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Ana María Munizaga.

"Son solo visibles en el invierno, estacionariamente, por la apertura de los albergues. Se hace una campaña solidaria en invierno, pero las personas de la calle mueren todo el año", detalla.

Criticas al instrumento de medición

Según el último registro social existen 16573 personas en situación de calle, de ellas un 44.3% viven en la RM. No obstante, se calcula que esa cifra, en la realidad, puede superar los 30 mil personas, más considerando la crisis migratoria que afecta al país.

"Este instrumento tiene deficiencias en su diseño y en su implementación. No todos los municipios tienen la capacidad, ni la voluntad política para medir esta situación", indica Francisco Román, director de la Fundación Gente de calle.

¿Se podría prevenir?

La situación de calle se divide en dos grupos: vulnerabilidad y complejidad. En el primer caso, se habla de niños, adolescentes, pacientes psiquiátricos, adultos mayores. En el segundo caso, mayores de 18 y menores de 60 y se analizan las causas por la que llegaron, permanencia, nacionalidad.

Considerando estos factores, se podrían hacer programas preventivos que detecten cualquier escenario en las que las personas puedan acabar en la calle. Según Munizaga, alrededor de un 40% de las personas en la calle, se pudo haber evitado a tiempo.

Problemas de reinserción

Pero, más allá del entorno y la vulnerabilidad de las personas, hay otro porcentaje de la población de la calle que acabó en aquel lugar por problemas de alcohol, drogas e ilícitos.

"La mayor cantidad de gente que está hace 20 años en la calle, la mayoría pasó por el sistema de justicia criminal, los menores de edad pasaron por protección del Estado", señala Germán Díaz, sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado.

En consecuencia, según el experto: "La cárcel y el Sename producen personas en calle. No hay una política de reinserción real", lo que facilitaría que las personas acaben en la calle.

Es por ello que distintos municipios han trabajo para intentar acabar con este problema, sin embargo, acusan que es una tarea a largo plazo. Por ejemplo, en la Municipalidad de Santiago, se duplicó el presupuesto para las personas en situación de calle, además de protocolos especiales para tratar personas con adicciones.

